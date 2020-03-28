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28 марта 2020, суббота, 20:10 463
Политика 2020-03-28T21:15:02+02:00
Українські Новини
Схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после "ликвидации" ГАСИ, - СМИ

Схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после "ликвидации" ГАСИ, - СМИ

Анна Рудык
ГАСИ. Фото: dabi.gov.ua
ГАСИ. Фото: dabi.gov.ua

Несмотря на принятое 13 марта постановление Кабинета министров относительно ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), в строительной сфере продолжают действовать схемы, которые проводят люди Кучера-Кудрявцева. Об этом говорится в материале, опубликованном СМИ.

"Пока постановление существует только на бумаге. Прошло более двух недель, а дальше первого пункта дело до сих пор не дошло. Более того - в ведомстве официально стартовал процесс ... централизации, который противоречит курсу, который провозглашает руководство страны. Ведь новый глава ГАСИ Юрий Васильченко издал приказ о фактической монополизации принятия решений по большинству объектов строительства (это класс последствий СС2) на уровне центрального аппарата", - говорится в статье.

По данным СМИ, автомат по "обилечиванию" всех застройщиков от мала до велика заработал снова на полную мощность. А возглавили его "лучшие ученики Рыбака-Кучера-Кудрявцева" - те самые "рабочие винтики" коррупционных схем заняли места своих патронов на государственных должностях.

Напомним, что во времена Януковича Сергей Кучер возглавлял ГАСИ Киева, а Александр Рыбак (сын экс-спикера от Партии регионов) - ГАСИ Украины. Именно они, при участии тогдашнего главы управления разрешительных процедур Инспекции Александра Сергиенко, разработали и внедрили известную каждому застройщику схему "5 долларов за квадратный метр".

Алексей Кудрявцев, который возглавил Инспекцию уже при Порошенко, с успехом подхватил "наработки" предшественников. И даже пошел дальше, якобы для прозрачности создав цифровой реестр ГАСИ. На самом деле, имея полный контроль над внесением изменений в реестр, Кудрявцев получил мощный механизм для выкачивания денег из застройщиков.

"И вот теперь, после решения правительства, председателем комиссии по ликвидации Инспекции назначен заместитель начальника отдела методологии и надзора за осуществлением декларативных процедур департамента разрешительных процедур ГАСИ Богдан Федоренко, которого СМИ называют "настройщиком разрешительных схем", - сообщается в материале.

Параллельно с этим назначают на должность главы ГАСИ и Юрия Васильченко. До этого Васильченко занимал должность начальника отдела ГАСИ по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации.

"Интересно, что Васильченко сразу назначает Федоренко исполняющим обязанности начальника департамента разрешительных процедур. Теневыми кураторами схемы остались экс-чиновники из ГАСИ времен Кучера - уже упоминавшийся Александр Сергиенко и его бывший заместитель Александр Воробьев. По идее авторов схемы, такое двоевластие должно работать как дублирующий предохранитель. И даже если заменят голову ГАСИ, то "при делах" останется карманный председатель ликвидационной комиссии", - резюмируют СМИ.

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