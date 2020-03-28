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28 марта 2020, суббота, 17:20 896
Силовые структуры 2020-03-28T19:30:25+02:00
Українські Новини
Украинских военных придется задействовать для противодействия COVID-19 уже в ближайшие недели, - Смешко

Украинских военных придется задействовать для противодействия COVID-19 уже в ближайшие недели, - Смешко

Ярина Вацяк
Игорь Смешко
Игорь Смешко Фото: Гордон
Игорь Смешко Фото: Гордон

Власти Украины уже сегодня готовиться к активному включению Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и СБУ в противоэпидемиологических мероприятий в борьбе с COVID-19. Только усилий Министерства внутренних дел может не хватить.

Ведущие страны мира успешно используют вооруженные формирования для противодействия коронавирусу, в том числе и медицинские мощи армии. Рост количества больных в нашей стране свидетельствует о том, что ресурсы военных возможно придется задействовать уже в течение следующих 1-2 недель.

Об этом сообщил лидер партии "Сила и Честь", трижды председатель Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины, бывший руководитель военной разведки, первый заместитель Секретаря СНБО, экс-глава Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко.

"Сегодня эпидемия COVID-19 в Украине набирает обороты и, к сожалению, есть все основания полагать, что заболеваемость будет расти по экспоненциальной модели, которой присущ мгновенный резкий рост количества инфицированных.

В результате носителями вируса станут в большинстве те люди, которые не выезжали за пределы Украины. В частности, именно такой сценарий мы видим в Италии, Испании и Великобритании. Наша медицинская система не готова адекватно среагировать на такой вызов и даже всплеск волонтерства и благотворительности не спасет ситуацию.

Единственный выход - уже сейчас планировать и готовиться к широкому привлечению ресурсов Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Службы безопасности Украины для противодействия коронавирусу.

Судя по динамике заболеваемости, это может произойти в течение 1-2 недель", - заявил Игорь Смешко.

По его словам, страны перешли в фазу экспоненциального роста количества больных, активируют свои милитаристские возможности.

"В Швеции вооруженные силы начали разворачивать военно-полевые госпитали для приема больных, которых ежедневно становиться все больше. В Испании армия уже давно стала частью противоэпидемиологических сил - она ​​патрулирует улицы, следит за соблюдением карантина и помогает в логистике. Во Франции не только развернули военно-полевой госпиталь в Мюлузе, но и объявили военную операцию по борьбе с коронавирусом.

В Израиле, где военные традиционно играют мощную роль в обеспечении страны, они помогают медикам скорой помощи и занимаются локализацией очагов эпидемии", - подчеркнул лидер партии "Сила и Честь".

По его словам, сегодня у власти есть возможности усилить вовлеченность армии и других вооруженных формирований в борьбе с COVID-19.

"Сейчас необходима немедленная инвентаризация всех имеющихся ресурсов ВСУ, Нацгвардии и СБУ, которые могут быть применены в противодействии эпидемии, особенно средств защиты, военно-полевых госпиталей и оборудования для них.

Также необходимо проверить способность системы территориальной обороны к активации в рамках борьбы с коронавирусом. Все это нужно осуществить буквально за несколько дней, ведь времени катастрофически мало. И за эти несколько дней совместно с Минобороны, Генштабом, МВД и СБУ аппарат СНБО наработать план задействования вооруженных формирований в противоэпидемиологических мероприятиях. К сожалению, ситуация такова, что рано или поздно это придется делать и потому военную инфраструктуру следует заблаговременно подготовить к этому. Кроме министерства обороны других резервов в стране и для борьбы с этой проблемой, нет. Поэтому и внимание к нему со стороны правительства и СНБО должно стать первоочередным", - убежден Игорь Смешко.

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