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28 марта 2020, суббота, 15:22 880
Судебная власть 2020-03-28T16:30:02+02:00
Українські Новини
В Одессе на взятке 25 тысяч долларов задержан подчиненный Максима Вихора, - СМИ

В Одессе на взятке 25 тысяч долларов задержан подчиненный Максима Вихора, - СМИ

Ярина Вацяк
Доллары (иллюстрация)
Доллары (иллюстрация)

26 марта при получении взятки в размере 25 тысяч долларов был задержан один из одесских прокуроров. Об этом сообщила пресс-службаДепартамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным издания "Известия" задержанным является прокурор Одесской местной прокуратуры №1 Денис Толпыго, пишет "Апостроф".

Операция проводилась сотрудниками Областного управления стратегических расследований и следователями Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве генеральной инспекции Офиса генпрокурора.

Согласно данным следствия, Толпыго вымогал деньги за переквалификацию уголовного производства, а именно, изменение части статьи УК, что позволило бы подозреваемому получить более мягкое наказание.

Никакой реакции от руководства Областной прокуратуры на данный инцидент не последовало, главный прокурор области Максим Вихор никак не комментирует задержание одного из своих подчиненных.

Издание отмечает, что ранее одесские общественные активисты и блогеры не раз поднимали проблему коррумпированности прокурорской вертикали в регионе. В частности, указывая на то, что взяточничество "крышует" именно начальник областной прокуратуры вместе со своей командой.

 

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