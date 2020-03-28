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28 марта 2020, суббота, 14:35 19
Верховная Рада и партии 2020-03-28T14:38:28+02:00
Українські Новини
Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии

Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии

Ярина Вацяк
Юрий Бойко
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua/
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua/

"Оппозиционная платформа – За жизнь" готова взять ответственность за борьбу с эпидемией и вывод Украины из кризиса.

Об этом 27 марта в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, сообщает пресс-служба партии.

"Сейчас важно, чтобы каждое решение правительства было продуманным и взвешенным. Ведь жесткий карантин – это только промежуточный метод для подготовки страны к эпидемии и принятию необходимых мер", - подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Предыдущее правительство угробило медицину, и сейчас важно не наделать новых глупостей. Сегодня врачи – на передовой борьбы с коронавирусом, но, вместо защиты и поддержки, их лишили доплат. Приведу пример, как нельзя делать. Приезжаю в Луганскую область, в опорную больницу по области. Уже привезли им двух больных. Мы доставили в больницу всё необходимое для защиты и работы врачей. А врачи говорят мне: а зачем вы с нас сняли доплату? Оказывается, правительство вставило в закон 200% от зарплаты инфекционистам в зоне эпидемии, а у них сегодня действует приказ Минсоцполитики от 2003 года, по которому они получали 300% надбавки к своим окладам. Таких явных глупостей не должно быть!" - акцентировал Юрий Бойко.

Он отметил, что это абсурдное решение "Оппозиционная платформа - за жизнь" уже исправила в своём Антикризисном плане.

"План достаточно четкий и понятный. В нём 4 части. Первая - поддержка медицины, где мы предлагаем, в том числе, установить обязательную доплату 300% от зарплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с эпидемией коронавирусной болезни; вторая - это наполнение бюджета, реструктуризация задолженностей, третья - поддержка предприятий бизнеса, четвертая – социальная защита людей. Мы знаем, как стране пройти этот непростой период и готовы взять на себя ответственность за выведение Украины из кризиса", — подчеркнул сопредседатель "Оппозиционной платформы – за жизнь".

 

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