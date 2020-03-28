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28 марта 2020, суббота, 13:21 619
Экономика 2020-03-28T13:34:41+02:00
Українські Новини
Зеленский может остановить незаконное строительство ЖК “Подол Град Винтаж”, - Могильный

Зеленский может остановить незаконное строительство ЖК “Подол Град Винтаж”, - Могильный

Надежда Комендантова
ГАСИ, Владимир Зеленский, Подол Град Винтаж, Георгий Могильный
Строительство. Фото: pixabay.com
Строительство. Фото: pixabay.com

Из-за проваленной реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) заблокировать незаконное возведение жилищного комплекса "Подол Град Винтаж" может только Президент Украины В. Зеленский.

Об этом 27 марта написал Георгий Могильный, столичный активист и градостроительный эксперт. “Остановить незаконную стройку всего одним постом в Фейсбуке может тот же Зеленский, просто написав, что мародерство во время карантина и реформ недопустимо, и все, что было незаконно построено в это время, будет снесено несмотря ни на что”, - отметил Могильный.

Эксперт уверен, что строительство ЖК “Подол Град Винтаж” является примером мародерства во время карантина и иных мер по борьбе с коронавирусом COVID-19 в Украине.

Кроме того, Г. Могильный публично обратился к бывшему народному депутату Украины Сергею Лещенко с вопросом, будет ли тот “бороться против этой незаконной стройки” до самого конца. Напомним, именно Лещенко был автором резонансного расследования про упомянутую строительную аферу; текст вышел в апреле прошлого года под названием “ЖК “Подол Град Vintage: как строительство “Укрбуда” уничтожает Подол”.

Напомним, что ранее ГАСИ уже запрещала это строительство, провоцировавшее оползни на ближайшем склоне. Возведение ЖК сопровождалось постоянными акциями протеста. Своего накала они достигли, когда в мае 2019 года местным активистами связанные с застройщиком злоумышленники сожгли легковой автомобиль.

 

 

 

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