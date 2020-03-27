Одесский губернатор затруднился назвать опорные больницы области по борьбе с коронавирусом, – СМИ

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый не смог вспомнить список опорных больниц региона, которые будут принимать людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Во время брифинга по текущей ситуации с эпидемией названия медучреждений губернатору шепотом подсказывала глава департамента здравоохранения области Оксана Сорочан. Об этом пишут "Подробности".

"На сегодняшний день определены Измаильская больница, Дунайская больница также в Измаиле. Город Черноморск, Одесская инфекционная больница. Она является основной и опорной, принимает наибольшее количество лиц с подозрением на коронавирус. Также еще добавлено областной клинический центр медицины Одесской области... Какие еще? Сейчас... Город Подольск... Городская больница Подольская", - покопавшись в бумагах и услышав подсказки, едва вспомнил губернатор.

На вопрос журналиста, почему самая подготовленная больница региона, Одесская областная, не является опорной, Куцый заверил, что руководствуется указаниями МОЗ. По его словам, ведомство якобы рекомендует использовать многопрофильные больницы лишь на третьем или четвертом этапе развертывания госпитальной базы.

"Чтобы сделать из этого учреждения исключительно опорную больницу, нужно отселить очень много отделений", - заявил губернатор.

Как сообщалось, в Одесской области работает антикризисный штаб "Одесса vs COVID", который делает все возможное для подготовки региона к вспышке эпидемии коронавируса. При этом местная власть не способствует волонтерам, а иногда и мешает им. Об этом написал в Facebook совладелец группы ТИС Андрей Ставницер, которому президент Владимир Зеленский поручил курировать Одесскую область в вопросах борьбы с коронавирусом.

По его словам, одна из основных проблем - определение списка опорных больниц для приема людей с COVID-19: руководство больниц не хочет брать на себя ответственность за таких пациентов.

Президент Владимир Зеленский на встрече с крупными украинскими бизнесменами 16 марта попросил, чтобы каждый из них стал куратором определенных регионов Украины в вопросах борьбы с коронавирусом. Совместно с областными властями бизнесмены открыли и возглавили региональные антикризисные штабы по борьбе с COVID-19. Также был создан отдельный фонд для закупки лекарств: по оценкам президента, в нем нужно аккумулировать 12-13 млрд грн.

По состоянию на 27 марта COVID-19 подтвержден у 217 украинцев, из них пятеро - жители Одесской области. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшие две недели количество больных может увеличиться, поскольку из-за границы вернулось около 2 тыс украинцев, среди которых могут оказаться инфицированные. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 24 марта обсудил с послами стран G7 и ЕС вопросы помощи Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса.