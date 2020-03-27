СМИ рассказали, как уголь из ОРДЛО покупают потребители из Европы

У Украины пока нет внятной стратегии противодействия незаконным поставкам угля с шахт оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на территорию Европейского союза после завершения войны на Донбассе. Об этом пишут журналисты издания "Комментарии".

Они напоминают, что ежемесячно не менее 350-400 тыс. тонн угля из ОРДЛО поступает в ЕС и другие страны-соседи Украины через Россию и Беларусь.

"Путь угля, как правило, незамысловатый: через неподконтрольный Украине участок границы с Россией, со стороны Ростовской области, на оккупированный Донбасс заходят вагоны - пустые либо с сырьем для металлургической промышленности. …они регистрируются на приграничных с Украиной погрузочных станциях, чаще всего, на Успенской [минимум 158 км от ближайшей станции легальной погрузки антрацита]. … Затем составы возвращаются в Ростовскую область, где их на экспорт оформляет Таганрогская таможня", - отмечает издание.

По подсчетам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, которые приводит "Лига", из ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на $288 млн. По данным обнародованных недавно железнодорожных деклараций, только за последние 5 месяцев, с октября 2019 по февраль 2020 года с оккупированного Донбасса таким образом было вывезено не менее 2 млн тонн угольной продукции - цифра, сопоставимая с объемами добычи на шахтах на подконтрольных правительству территориях.

Основной грузоотправитель этих товаров - Автономная некоммерческая организация "Центр эффективных логистических решений", зарегистрированная в Нижнем Новгороде, почти в 1300 км от Ростова-на-Дону. Из железнодорожных отчетов также видно, что есть другие более мелкие схемы отгрузок нелегального антрацита, в которых задействованы грузоотправители: ООО "Восток уголь", ООО "Ростуглемет", ООО "Эко-Транс", ООО "Алмазная-ДК", ООО "Венера", ООО "НТС-Ресурс".

Издание отмечает, что в экспорте нелегального товара все еще участвуют страны Европейского союза и другие соседи Украины.



"Уголь с оккупированного Донбасса дешевле российского. В нем выше содержание серы. Следовательно, он менее качественный. Также на обнищавшем Донбассе более дешевая рабочая сила, и никто не инвестирует в развитие шахт. Кроме того, Восточная Украина находится значительно ближе к Европе, чем сибирские шахты, а значит, транспортировка обходится дешевле", - говорится в совместном расследовании польских, чешских и словацких журналистов, которые в прошлом году опубликовали цикл статей, проследив цепочку угля из Донбасса прямо на предприятия в своих странах как через Беларусь, так и напрямую у компаний, работающих в Л/ДНР.



Если "легальный" российский уголь обходится в $60-80 за тонну, то "товар" из ОРДЛО - не более $22-25.

Журналисты выяснили, что некоторыми компаниями, "принимающими" уголь с оккупированных территорий в Польше, Чехии, Словакии являются бывшие "чиновники" самопровозглашенных террористических организаций. Например, одним из акционеров компании TD Antracite, которая импортирует уголь в Чехию, является Игорь Лызов, функционер из Донецка, глава так называемой администрации Амвросиевского района "ДНР", на территории которого расположен пограничный переход Успенка.

"Отсутствие резонанса в Европе понятно: производители получают дешевый уголь и его происхождение их мало интересует. Но как долго с этим подходом будет мириться Украина? Ведь фактически наши европейские партнеры занимаются не чем иным как финансированием терроризма… Должна ли Украина поднимать тему санкций в отношении других потребителей угля с ОРДЛО? Вести переговоры с правительствами стран-покупателей? Или просто легализировать поставки, но уже внедрив в них своего посредника? Внятной стратегии на этот счет пока, к сожалению, нет", - отмечает издание.