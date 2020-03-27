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27 марта 2020, пятница, 17:46 523
Бизнес 2020-03-27T17:47:04+02:00
Українські Новини
Предприятие Бахматюка на Прикарпатье закупило оборудование и материалы для местных больниц

Предприятие Бахматюка на Прикарпатье закупило оборудование и материалы для местных больниц

Петр Стуженко
Олег Бахматюк, Гуманитарная помощь, Медоборудование, Ukrlandfarming, Укрлендфарминг, Агрокомпания Прикарпатье
Передача медоборудования в Ивано-Франковске. Фото: ulf.com.ua
Передача медоборудования в Ивано-Франковске. Фото: ulf.com.ua

Предприятие ООО "Агрокомпания Прикарпатье", входящее в структуру одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, закупило для медицинских учреждений Ивано-Франковщины оборудования и материалы, необходимые в условиях эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрлендфарминга".

Представители предприятия ООО "Агрокомпания Прикарпатье" агрохолдинга "Укрлендфарминг" передали Ивано-Франковской городской клинической больнице медицинское оборудование (дезинфикатор) и расходные материалы для проведения обработки помещений больницы. Это необходимо в первую очередь для защиты медицинского персонала, контактирующего с больными пациентами, так как они находятся в основной группе риска.

"Мы благодарны за такую помощь, ведь количество больных ежедневно увеличивается", - сказал главный врач Ивано-Франковской городской клинической больницы Тарас Масляк.

Как сообщили в пресс-службе агрохолдинга, за такой помощью к предприятиям "Укрлендфарминг" сейчас обращаются медучреждения практически со всей Украины. В частности предприятие "Агрокомпания Прикарпатье" также оказывает помощь Областному клиническому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф для приобретения защитных костюмов для всех бригад скорой помощи в области, Городенковской центральной районной больнице и Монастыриской районной больнице в Тернопольской области помогает с приобретением аппаратов искусственной вентиляции легких, а для Чемеровецкой районной больницы в Хмельницкой области закупило 4 ультразвуковых ингалятора.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL) и животноводством в 22 регионах Украины. Владельцем агрохолдинга является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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