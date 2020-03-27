Бойко заявил, что план борьбы с эпидемией и спасения экономики есть только у ОПЗЖ

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что только у его политической силы есть комплексный Антикризисный план борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 и спасения экономики в условиях общенационального карантина.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Бойко отметил, что ситуация в стране ухудшается, каждый день фиксируются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

"Эпидемия не собирается отступать. Из-за хаотичных действий власти и карантина остановились целые отрасли украинской экономики. В вынужденные отпуска отправлены миллионы работников, многие без компенсаций и выплат. У людей скоро просто закончатся деньги на жизнь", – сказал парламентарий.

К сожалению, действия власти в нынешней кризисной ситуации выглядят крайне непрофессионально и бессистемно.

"Нам рассказывают, что созданы очередные штабы, введены новые ограничения и в случае ухудшения ситуации будет введено чрезвычайное положение, а в это время экономика дальше падает. Но как это все может помочь бороться с эпидемией? Ограничения, запреты и интриги вокруг полномочий ничего не дадут ни людям, ни медикам, стоящим на передовой борьбы с эпидемией, ни остановившейся экономике", – подчеркнул Бойко.

Еще опаснее, по его словам, то, что власть пытается просто слепо следовать требованиям Международного валютного фонда (МВФ) и внешних кредиторов.

"Получить кредит, все спустить, а потом опять просить – это все, что может придумать власть. На депутатов давят, заставляют голосовать за губительные для экономики и граждан изменения в бюджет, которые предлагает правительство. Обнулить поддержку АПК, забрать миллиарды гривен из социальных программ, урезать финансирование льгот и жилищно-коммунальных субсидий, забрать деньги у регионов – эти предложения правительство пытается выдать за борьбу с кризисом. Более того, сейчас, в кризис, когда рушатся экономики и падает стоимость всех активов, власть предлагает открыть рынок земли. Это не антикризисная политика – это преступление!" – акцентировал оппозиционный политик.

Бойко подчеркнул, что оппозиционеры разработали комплексный Антикризисный план, направленный на борьбу с эпидемией, помощь людям и поддержку национальной экономики.

"Для того чтобы сбалансировать Госбюджет, мы предлагаем не забирать деньги у людей и громад, а сократить расходы на содержание силовиков и чиновников. Начать переговоры с МВФ и другими кредиторами о реструктуризации долгов, которые мы не можем сейчас обслуживать. Остановить все неприоритетные инвестиции, прекратить финансирование любых идеологических и пропагандистских программ и проектов. Мы настаиваем на отмене экономической блокады Донбасса и нормализации торгово-экономических отношений с Россией. Это поддержит экономику, поможет наполнить бюджет, загрузить производства", – уточнил Бойко.

Бойко также отметил, что в нынешних условиях ОПЗЖ старается максимально помочь людям.

"Наши партийцы во всех регионах страны организовали помощь больницам, пенсионерам, ветеранам и малообеспеченным, доставку продуктов, масок, лекарств. Мы передаем медикам средства защиты, массово везем медикаменты и оборудование в больницы и поликлиники", – рассказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Он еще раз акцентировал, что для преодоления кризиса – и эпидемиологического, и экономического – необходимо объединять усилия.

"Как ответственная политическая сила мы обратились с призывом о консолидации ко всем политическим силам. Мы обратились лично к президенту взять на себя всю полноту ответственности за происходящее в стране. Представленный нами Антикризисный план – это единственная сегодня рабочая стратегия выхода страны из кризиса и реальной помощи людям", – резюмировал Бойко.