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27 марта 2020, пятница, 10:51 904
Кабмин 2020-03-27T11:30:02+02:00
Українські Новини
На министра энергетики претендует экс-менеджер Ахметова, - СМИ

На министра энергетики претендует экс-менеджер Ахметова, - СМИ

Татьяна Зотова
Кабинет Министров Украины, Алексей Оржель, ДТЭК Нефтегаз, Ахметов Ринат, Виталий Шубин, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, Инна Лапа, Днепро-Бугская ветроэлектростанция
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. Фото: menr.gov.ua
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. Фото: menr.gov.ua

На должность министра энергетики и защиты окружающей среды претендует Виталий Шубин, на данный момент являющий и.о. министра энергетики и ранее работавший на предприятии олигарха Рината Ахметова ДТЭК, информируте портал depo.ua. При этом, его супруга до сих пор работает в холдинге Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные НАПК.

На данный момент, Шубин рассматривается одним из претендентов на должность министра. Решение о его назначении может быть принято Верховной Радой на ближайшем заседании.

Согласно данным его декларации на сайте НАПК, женой кандидата на пост министра является Инна Лапа. Она работает на руководящей должности в компании ДТЭК Нефтегаз, части группы ДТЭК. Ее доход за год составил более миллиона гривен.

Также пара владеет квартирой в Киеве, тремя земельными участками в Киевской области, 27 тыс. евро и 26 тыс. долларов наличными. Еще 75 тыс. евро в виде обязательств от ООО "Днепро-Бугская ветроэлектростанция".

Напомним, Кабмин 10 марта принял решение о назначении Виталия Шубина временным исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

С 9 октября 2019 года Шубин был первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, когда эту должность занимал Алексей Оржель.

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