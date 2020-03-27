"Мертвая" экономика приведет к социальному взрыву и техногенным катастрофам, - Радуцкий

Последствия остановки работы бизнеса и предприятий будут страшнее коронавируса. Об этом написал на своей странице в Facebook Михаил Радуцкий, председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады.

"Из Азии поступают шокирующие данные - местная экономика упала даже ниже, чем ожидалось. Это настоящий обвал. Для экономики Евросоюза последствия будут еще более жесткими. Итак, это большая ошибка - пытаться полностью остановить жизнь в стране. Экономика должна работать. Вчера Президент заявил, что Украина не должна остановиться. И я с этим согласен. Наша задача №1 - организовать карантин, но при этом не разрушить экономику. В США есть ресурсы фактически раздать населению и бизнесу 2 трлн. долларов. У нас такой возможности нет. Последствия мертвой экономики могут быть гораздо страшнее последствий коронавируса. И это не только социальный взрыв, а и техногенные катастрофы в результате недофинансированности инфраструктуры. Вместо остановки предприятий гораздо эффективнее ввести полную изоляцию людей из группы риска - пенсионеров после 60, онкобольных, больных диабетом. И обеспечить за счет социальных работников, за счет "Красного креста", волонтеров все жизненно необходимое, чтобы люди не выходили из дома, пока длится карантин. Нам надо спасти именно эту группу людей. Уничтожив экономику - мы их не спасем, у нас банально не хватит средств удержать социальную сферу, если все остановится", - отметил народный депутат.

По его словам, необходимо дать предприятиям возможность работать хотя бы в ограниченном режиме, чтобы избежать остановки экономики.

"Вот каким должен быть режим работы предприятий на время карантина: всех сотрудников, которые могут работать дистанционно, перевести на удаленный доступ. В помещениях соблюдать дистанцию ​​3-5 метров между людьми, масочный режим, режим гигиены, антисептики. Если есть такая возможность - сделать посменный режим, чтобы снизить концентрацию сотрудников в помещении. Эти меры могут разработать санитарные врачи - уверен, их компетенции для этого хватит. Все предприятия должны получить инструкции - как организовать безопасную работу на период карантина. Поэтому сегодня мы советуемся с экспертами - при комитете есть экспертный совет, куда входят медики, санитарные врачи. Консультируемся с иностранными коллегами по этому поводу. Должны быть разработаны четкие рекомендации и стандарты - чтобы на каждом предприятии каждый руководитель знал, какие методы защиты работают, а какие нет. В настоящее время люди получают всю информацию из интернета. И главное: мы должны постепенно весь бизнес перевести на рельсы максимально безопасной, но все-таки работы. Потому что Украина может не справиться с последствиями длительной остановки экономики", - подчеркнул Михаил Радуцкий.

Напомним, на днях было опубликовано заявление Союза украинских предпринимателей, Европейской Бизнес Ассоциации, Федерации работодателей Украины и других представителей бизнеса. Они призвали власти отказаться от введения чрезвычайного положения и полной остановки экономики.

"Если остановить большинство компаний, миллионы украинцев потеряют работу, а бюджет - большую часть доходов. Социальные последствия будут очень негативными, большое количество людей, не имея накоплений и потеряв средства к существованию, с отчаяния может выйти на улицу с протестами, а финансовых и организационных ресурсов для борьбы с вирусом у государства станет намного меньше", - сказано в заявлении.