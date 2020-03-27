подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 марта 2020, пятница, 10:09 2376
Верховная Рада и партии 2020-03-27T10:09:09+02:00
Українські Новини
"Мертвая" экономика приведет к социальному взрыву и техногенным катастрофам, - Радуцкий

"Мертвая" экономика приведет к социальному взрыву и техногенным катастрофам, - Радуцкий

Павел Твердохлиб
Экономика, Пандемия, Коронавирус, Михаил Радуцкий, Верховная Рада Украины
Михаил Радуцкий. Фото: пресс-служба ВРУ
Михаил Радуцкий. Фото: пресс-служба ВРУ

Последствия остановки работы бизнеса и предприятий будут страшнее коронавируса. Об этом написал на своей странице в Facebook Михаил Радуцкий, председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады.

"Из Азии поступают шокирующие данные - местная экономика упала даже ниже, чем ожидалось. Это настоящий обвал. Для экономики Евросоюза последствия будут еще более жесткими. Итак, это большая ошибка - пытаться полностью остановить жизнь в стране. Экономика должна работать. Вчера Президент заявил, что Украина не должна остановиться. И я с этим согласен. Наша задача №1 - организовать карантин, но при этом не разрушить экономику. В США есть ресурсы фактически раздать населению и бизнесу 2 трлн. долларов. У нас такой возможности нет. Последствия мертвой экономики могут быть гораздо страшнее последствий коронавируса. И это не только социальный взрыв, а и техногенные катастрофы в результате недофинансированности инфраструктуры. Вместо остановки предприятий гораздо эффективнее ввести полную изоляцию людей из группы риска - пенсионеров после 60, онкобольных, больных диабетом. И обеспечить за счет социальных работников, за счет "Красного креста", волонтеров все жизненно необходимое, чтобы люди не выходили из дома, пока длится карантин. Нам надо спасти именно эту группу людей. Уничтожив экономику - мы их не спасем, у нас банально не хватит средств удержать социальную сферу, если все остановится", - отметил народный депутат.

По его словам, необходимо дать предприятиям возможность работать хотя бы в ограниченном режиме, чтобы избежать остановки экономики.

"Вот каким должен быть режим работы предприятий на время карантина: всех сотрудников, которые могут работать дистанционно, перевести на удаленный доступ. В помещениях соблюдать дистанцию ​​3-5 метров между людьми, масочный режим, режим гигиены, антисептики. Если есть такая возможность - сделать посменный режим, чтобы снизить концентрацию сотрудников в помещении. Эти меры могут разработать санитарные врачи - уверен, их компетенции для этого хватит. Все предприятия должны получить инструкции - как организовать безопасную работу на период карантина. Поэтому сегодня мы советуемся с экспертами - при комитете есть экспертный совет, куда входят медики, санитарные врачи. Консультируемся с иностранными коллегами по этому поводу. Должны быть разработаны четкие рекомендации и стандарты - чтобы на каждом предприятии каждый руководитель знал, какие методы защиты работают, а какие нет. В настоящее время люди получают всю информацию из интернета. И главное: мы должны постепенно весь бизнес перевести на рельсы максимально безопасной, но все-таки работы. Потому что Украина может не справиться с последствиями длительной остановки экономики", - подчеркнул Михаил Радуцкий.

Напомним, на днях было опубликовано заявление Союза украинских предпринимателей, Европейской Бизнес Ассоциации, Федерации работодателей Украины и других представителей бизнеса. Они призвали власти отказаться от введения чрезвычайного положения и полной остановки экономики.

"Если остановить большинство компаний, миллионы украинцев потеряют работу, а бюджет - большую часть доходов. Социальные последствия будут очень негативными, большое количество людей, не имея накоплений и потеряв средства к существованию, с отчаяния может выйти на улицу с протестами, а финансовых и организационных ресурсов для борьбы с вирусом у государства станет намного меньше", - сказано в заявлении.

Больше новостей о: Экономика Пандемия Коронавирус Михаил Радуцкий Верховная Рада Украины

В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оста...
Порошенко снова пришел в Раду, хотя должен сидеть ...
Цинизм тратить налоги на музеи Голодомора и Небесн...
Кабмин сокращает расходы, но не так как надо, грив...
За день в Украине 62 новых случая коронавируса, всего уже 218 заразившихся, - Минздрав
МВФ назвал условия, при которых может увеличить финансирование Украины
Новости
Три украинские компании разработали тесты для коронавируса 11:46
Суд просят запретить Соколову выполнять обязанности директора ГБР 11:40
Из-за того, что коронавирусом болеют работоспособные люди, могут пересмотреть каратинные меры 11:32
"Феофания" закупила полтысячи тестов на коронавирус 11:27
Кабмин предлагает сократить финансирование местных выборов 11:20
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
НБУ прекратил продавать валюту для стабилизации курса 19:30
Медсестры падают от усталости. Депутат Шахов рассказал об условиях лечения в Александровской больнице 20:27
больше новостей
Страховые компании не пришли к единому мнению по выплатам за заболевание коронавирусом COVID-19 13:40
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Кабмин. Фото: ednist.info
Кабмин продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию. Украинцы будут праздновать Пасху с ограничениями 13:45 Инфографика
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Минздрав назвал категорию людей, которые чаще всего болеют коронавирусом. И это не пенсионеры
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok