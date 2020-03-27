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27 марта 2020, пятница, 10:11 310
Верховная Рада и партии 2020-03-27T11:45:02+02:00
Українські Новини
Левочкин требует вернуть госрегулирование цен на продукты и средства защиты

Левочкин требует вернуть госрегулирование цен на продукты и средства защиты

Ирина Дорофейчук
Сергей Левочкин, Пандемия, Коронавирус, Оппозиционная платформа - За життя, Денис Шмыгаль, ОП-ЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: zagittya.com.ua
Сергей Левочкин. Фото: zagittya.com.ua

Спекулятивный рост стоимости продуктов питания и средств индивидуальной защиты требует принятия срочных мер по государственному ценовому регулированию на продукты первой необходимости, прежде всего - социально-значимые продукты питания и средства индивидуальной защиты. Об этом народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин написал в обращении к премьер-министру Денису Шмыгалю, информирует персональный портал политика.

Политик напомнил, что в запросах к предыдущим составам правительства неоднократно обращал внимание на негативные социальные последствия роста потребительских цен. Однако, по причине отсутствия конкретных и эффективных шагов со стороны Кабинета министров, направленных на ограничение этой тенденции, уровень цен постоянно рос. В частности, за 2014-19 годы они в среднем увеличились в 2,6 раза.

Народный депутат выразил обеспокоенность тем, что нынешняя волна роста потребительских цен может поставить большинство украинских граждан на грань выживания. Так, согласно многочисленным публикациям СМИ, продукты "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, пшеничная крупа - на 11%, гречневая крупа - на 51%, мука - на 5%, яйца - на 6%. Подобная тенденция также подтверждается публикацией Антимонопольного комитета Украины.

"По мнению экспертов, объективных экономических предпосылок для подобного роста цен нет, поскольку большая часть продуктов питания производится украинскими предприятиями, и рост расходов в связи с введением карантина не должен был привести к столь быстрому лавинообразному росту цен", - говорится в запросе.

Особое внимание Сергей Лёвочкин предлагает обратить на борьбу с галопирующим ростом цен на средства индивидуальной защиты. Прежде всего, на медицинские маски, респираторы, антисептики и т.д., цены на которые выросли в 10-15 раз.

"В ситуации, в которой оказалась отечественная экономика в результате распространения в стране эпидемии коронавируса и угрозы рецессии глобальных рынков, негативные социальные последствия роста цен будут иметь значительно больший масштаб, чем в прошлые годы", - резюмировал народный депутат.

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