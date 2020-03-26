"Новая почта" передала 2-ю партию медоборудования и средств индивидуальной защиты больницам Полтавы

В четверг, 26 марта, "Новая почта" доставила в Полтаву 2-й транш медицинской гуманитарной помощи. Полтавская областная инфекционная больница получила 8 100 респираторов, 3 502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. Также компания передала 5-й городской клинической больнице в Полтаве 20 инфузионных насосов, предназначенных для дозированного и длительного введения пациенту растворов высокоактивных препаратов и питательных веществ.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Наша компания без лишних раздумий решила помочь украинцам в борьбе с вирусом. Для нас большая честь подставить плечо помощи нашим гражданам и медикам, которые неимоверными усилиями противостоят вирусу, спасают жизни людей и минимизируют шансы стремительного распространения COVID-19 в Украине. Также это для нас огромная ответственность. Сегодня мы передали медучреждениям Полтавы 2-й транш нашей помощи. В ближайшие дни, как только будут найдены поставщики, мы закупим и перешлем медикам следующую партию современного оборудования и всех необходимых противоэпидемических средств. Надеемся, что общими усилиями мы сможем побороть вирус, обезопасить население, спасти жизнь и здоровье сотен тысяч человек", – комментировала соосновательница "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Напомним, 15 марта руководство компании "Новая почта" приняло решение о выделении 25 млн гривен на закупку медоборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медучреждений Полтавского региона. Уже 18 марта компания доставила Полтавской областной инфекционной больнице 1-ю партию гуманитарной помощи. Медикам было передано около 50 единиц оборудования (в частности, компания закупила рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких).

"Новая почта" обратилась с манифестом к бизнесу и волонтерам, призвав проявить в период карантина и чрезвычайной ситуации принципы социальной ответственности и совместными усилиями обеспечить необходимым оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты медицинские учреждения страны.

С 25 марта "Новая почта" на время карантина расширила свой ключевой социальный проект "Гуманитарная почта" и начала бесплатно доставлять больницам, детским домам, военным и незащищенным слоям населения средства индивидуальной защиты и все, что требуется для борьбы с вирусом. Чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету или написать письмо на электронной почты: dopomoga@novaposhta.ua