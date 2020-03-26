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26 марта 2020, четверг, 14:49 5218
Происшествия 2020-03-26T15:30:32+02:00
Українські Новини
На журналиста напали во время съемок сюжета о продаже медицинских масок

На журналиста напали во время съемок сюжета о продаже медицинских масок

Ирина Дорофейчук
Журналист, Маска, Нападение на журналиста, Татьяна Сивоконь
Татьяна Сивоконь. Фото: NEWSONE
Татьяна Сивоконь. Фото: NEWSONE

Владелец магазина, торгующего средствами личной гигиены, повредил руку корреспонденту телеканала NEWSONE Татьяне Сивоконь, пытаясь помешать съемкам сюжета о продаже медицинских масок. Нападение произошел в Красилове Хмельницкой области. Врачами у журналиста зафиксировали телесные повреждения в виде выкручивания и сдавления пальцев, на руку наложен гипс. Следователи Красиловского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 статьи 345¹ "Угроза или насилие в отношении журналиста". В Национальном союзе журналистов Украины называют нападение на Татьяну Сивоконь особенно возмутительным, ведь во время чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией коронавируса, журналисты и так подвергают свое здоровье опасности.

По словам корреспондента телеканала NEWSONE Татьяны Сивоконь, во время съемок сюжета о карантине в городе Красилов, местные жители сообщили, что несмотря на дефицит со средствами защиты, владелец одного из магазинов понес два больших пакета с медицинскими масками.

"Мы поднялись в магазин, увидели объявление, что в наличии есть маски. Я вежливо представилась и спросила, можно ли купить эти маски. Увидев камеру, мужчина среагировал не совсем адекватно, начал вырывать пакет с масками. Говорил, что маски не продает, что они для сотрудников", - заявила Сивоконь при включении с места происшествия в прямой телеэфир.

После этого она сказала, что будет вызывать полицию.

"Воспользовавшись тем, что оператор отошел, мужчина обошел и напал на меня сзади, начал заламывать мне руки, выкручивать пальцы, чтобы вырвать у меня из рук пакет с масками. При этом повредил и наш микрофон", - отметила корреспондент.

На место происшествия прибыли сотрудники Национальной полиции, отобрав у съемочной группы объяснения.

По сообщению сектора коммуникации полиции Хмельницкой области, следователи Красиловского отдела полиции открыли уголовное производство по факту причинения собственному корреспонденту телеканала "NEWSONE" телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненных телесных повреждений.

В Национальном союзе журналистов Украины возмущены грубым препятствованием журналистской деятельности и призывают граждан с максимальным пониманием и поддержкой реагировать на работу журналистов во время объявленного в Украине карантина.

- В Украине, в целом, уровень физической агрессии в отношении журналистов недопустимо высок, но нападения на работников СМИ при освещении эпидемии коронавируса вообще крайне возмутительными, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Вместе с врачами и медработниками, правоохранителями и спасателями, именно журналисты сегодня находятся на передовой борьбы с коронавируса. Журналисты не могут уйти в самоизоляцию, потому что выполняют важную общественную миссию - пытаются оперативно и объективно информировать граждан о чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией. Репортеры сейчас и так сознательно рискуют собственным здоровьем, поэтому на нападения на работников СМИ должны жестко реагировать правоохранительные органы и власть.

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