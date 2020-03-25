"Кручу педали". Нардеп Григорий Суркис отреагировал на слухи о заражении коронавирусом

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), бизнесмен Григорий Суркис прокомментировал слухи о своем заражении коронавирусом и госпитализации в Александровскую больницу в Киеве, которые ранее распространили ряд украинских средств массовой информации.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

В среду, 25 марта, народный депутат опубликовал видеозапись занятий в спортивном зале, в ходе чего опроверг свою болезнь и обратился к медиа.

"Я искренне тронут вниманием некоторых СМИ, которые вдруг озаботились состоянием моего здоровья. Но для ажиотажа нет ни малейшего повода. Я кручу педали в спортзале и всем рекомендую. Тогда никакой вирус вас не догонит. Доброго здоровья, соотечественники, все доброжелатели и недоброжелатели", - сказал нардеп.

Напомним, ранее о коронавирусе у дочери Игоря Суркиса, брата нардепа Григория Суркиса, сообщил инфицированный Covid-19 парламентарий Сергей Шахов.

Также ранее СМИ сообщили, что украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, у которого был обнаружен коронавирус, уже вылечился и возвращается домой из больницы.