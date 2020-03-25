В ВОЗ рассказали о вакцинации в условиях пандемии

Даже в условиях пандемии коронавируса Covid-19, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не останавливать проведение плановой вакцинации. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине. "Согласно рекомендациям World Health Organization (WHO), любые прерывания рутинной (плановой - в соответствии с национальным календарем прививок) иммунизации, даже на короткий период, приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или рост количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации", - сообщили в Центре общественного здоровья. В организации отмечают, что рост количества больных может стать дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения страны. Как отметили в Центре общественного здоровья, в Украине на время карантина не запрещали профилактические прививки. "В приоритете являются первичные вакцинальные комплексы. В частности, это вакцинация от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, особенно для детей первого года жизни", - отметили в ведомстве. В то же время для вакцинации в период распространения коронавирусной инфекции выработан ряд правил. В частности, медработники должны: избегать создания очередей, скопление в комнатах ожидания; заранее планировать график консультационных приемов и вакцинации; выделить хорошо вентилируемые помещения; обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 метров; обеспечить соблюдение гигиены рук; обеспечить наличие дезинфекторов с содержанием спирта не менее 60%. Как сообщали Українські Новини,