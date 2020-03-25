В ВОЗ рассказали о вакцинации в условиях пандемии

Даже в условиях пандемии коронавируса Covid-19, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не останавливать проведение плановой вакцинации.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине.

"Согласно рекомендациям World Health Organization (WHO), любые прерывания рутинной (плановой - в соответствии с национальным календарем прививок) иммунизации, даже на короткий период, приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или рост количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации", - сообщили в Центре общественного здоровья.

В организации отмечают, что рост количества больных может стать дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения страны.

Как отметили в Центре общественного здоровья, в Украине на время карантина не запрещали профилактические прививки.

"В приоритете являются первичные вакцинальные комплексы. В частности, это вакцинация от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, особенно для детей первого года жизни", - отметили в ведомстве.

В то же время для вакцинации в период распространения коронавирусной инфекции выработан ряд правил. В частности, медработники должны:

избегать создания очередей, скопление в комнатах ожидания;

заранее планировать график консультационных приемов и вакцинации;

выделить хорошо вентилируемые помещения;

обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 метров;

обеспечить соблюдение гигиены рук;

обеспечить наличие дезинфекторов с содержанием спирта не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини,