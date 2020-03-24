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24 марта 2020, вторник, 18:24 79
Верховная Рада и партии 2020-03-24T19:00:01+02:00
Українські Новини
Бойко потребовал продолжить диалог о примирении

Бойко потребовал продолжить диалог о примирении

Ирина Дорофейчук
Донбасс, Примирение, Вооруженный конфликт, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины заявил, что его политическая партия требует продолжить диалог о примирении на Донбассе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Сегодня уже ясно, что многие в Зе-команде не хотят вести страну к миру. Пообещав на выборах урегулировать конфликт, они просто обманули украинский народ. Теперь, объединившись с радикальными националистами, эти политические оборотни пытаются не допустить диалога с Донбассом и сорвать создание Консультативного совета при переговорной группе в Минске", – отметил оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что блокируя диалог с представителями Донецка и Луганска, эти "слуги" становятся основой партии войны.

"Они не хотят работать над выполнением Минских соглашений. Саботируют реализацию решений, достигнутых в Париже лидерами Нормандской четверки. Вместо этого они выискивают все новые иезуитские причины, почему на Донбассе должна продолжаться бойня. И их совершенно не беспокоит, что эти политические интриги оборачиваются смертями и разорением, бедствиями и нищетой. Вчера "патриотизмом" прикрывали корысть. Сегодня — им прикрывают безответственность и глупость", – акцентировал народный депутат.

"ОПЗЖ выражает полную поддержку мирному процессу. Мы требуем от украинской власти создать все условия для продолжения диалога о примирении с участием представителей Донецка и Луганска. Безоговорочно и последовательно выполнять все взятые на себя обязательства перед народом Украины и нашими международными партнерами. И очистить власть и политическую команду Президента от всех оборотней и прислужников партии войны", – подчеркнул Бойко.

"Украине нужен мир. Это ощущается еще более остро на фоне эпидемического бедствия, обрушившегося на нашу страну. Хватит сочинять новые поводы, почему на Донбассе должны и дальше гибнуть люди. Почему страна должна платить за войну и выживать, рассеченной стенами и линиями разграничения? Не можете помочь стране и выполнить свои предвыборные обязательства – сложите свои мандаты. Уйдите с дороги украинского народа к миру и единству!" – резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

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