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24 марта 2020, вторник, 14:00 531
Медицина 2020-03-24T14:00:01+02:00
Українські Новини
"Дарница" выделила средства на покупку еще 3 аппаратов ИВЛ

"Дарница" выделила средства на покупку еще 3 аппаратов ИВЛ

Ирина Дорофейчук
Дарница, Коронавирус, Дмитрий Шимкив, Zagoriy Foundation, Covid-19, Фармкомпания
Аппараты ИВЛ. Фото: darnitsa.ua
Аппараты ИВЛ. Фото: darnitsa.ua

Фармацевтическая компания "Дарница" присоединилась к инициативе по общенациональному сбору средств для закупки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в украинские больницы. Сбор средств стартовал 20 марта по инициативе благотворительного фонда Zagoriy Foundation и Украинской биржи благотворительности.

Об этом сообщила пресс-служба фармкомпании.

В "Дарнице" напомнили, что ранее компания совместно с Zagoriy Foundation уже закупила и передала 3 аппарата ИВЛ в Киевскую городскую больницу скорой помощи.

Председатель наблюдательного совета Darnitsa Group Дмитрий Шимкив призвал представителей украинского бизнеса присоединиться к инициативе.

"Мир охвачен пандемией, и преодолеть ее можно только совместными усилиями бизнеса, государства и каждого украинца. Сейчас такое объединение не просто важно – оно будет спасать жизни", - подчеркнул Шимкив.

Всего в рамках кампании по сбору средств планируется собрать 49,3 млн гривен для приобретения 50 аппаратов ИВЛ производства США. В условиях пандемии вируса COVID-19 это оборудование является незаменимым в лечении пациентов с тяжелыми осложнениями.

Фармкомпания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решения проблем боли.

Zagoriy Foundation основан в 2015 году членами семьи Загорий, которые являются бенефициарами компании "Дарница". Фонд способствует утверждению культуры меценатства и филантропии в Украине, поддерживает культурные достижения и развитие современного искусства, занимается реформами в сфере образования и науки.

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