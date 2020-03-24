Рабинович призвал власть прислушаться к "лучшему антикризисному менеджеру Медведчуку"

"Вместо того чтобы отбросить все политические разногласия, власть продолжает гнуть свою линию и не хочет прислушиваться к советам оппозиции." Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, информирует портал zagittya.com.ua.

"Власти следует прислушаться к главе политсовета нашей партии Виктору Медведчуку, потому что лучшего антикризисного менеджера у нас в стране просто нет! Я понимаю, что его политические взгляды кому-то могут не нравиться, потому что он – за Юго-Восток Украины, а у нас любят людей из Галиции. Но пришло время пересмотреть свои взгляды", – уверен политик.

Вадим Рабинович напомнил времена, когда власть вела Украину в ЕС, "и мы ради этого уже пожертвовали девятью отраслями экономики, убили медицину, взяв Супрун во власть".

"Сегодня в Европе кризис и Италия – член ЕС и НАТО, принимает русские самолеты со специалистами, которые спасают итальянцев. Чехия конфисковала 600 тысяч масок, которые направлялись из Китая в Италию и после скандала между главами МИД чехи отдали итальянцам 100 тысяч, заявив, что остальные уже раздали людям. Так выглядит европейская солидарность! Еще Черчилль говорил: "У страны не может быть постоянных друзей или врагов – есть только национальные интересы". Наши интересы сегодня заключаются в том, что мы должны спасти жизни людей и экономику, и для этого мы должны обращаться ко всем, кто может нам помочь. Власть совершает еще одно преступление против своего народа, не делая этого!", – уверен народный депутат.

Напомнил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" и о том, что несмотря на сложную ситуацию, "так никто и не отменил второй этап медицинской реформы, который начинается уже 1 апреля, согласно которому будут закрывать больницы".

"Уже через 7 дней нас ждет коллапс! И отменить ее не могут, потому что в Раду никакие вопросы пока не выносят. У меня складывается впечатление, что этот Кабмин просто интеллектуально не может вытянуть ситуацию. Очевидно, нужно создавать общеукраинский мозговой центр, в котором должны принимать участие, не исходя из партийной принадлежности, а по умению вывести страну из кризиса. Хватит на нас практиковаться!", – призвал политик.

Вадим Рабинович также напомнил о том, что еще три недели назад он говорил: правительству нужно готовиться к разным сценариям, каждый из которых отвечал бы вызовам на случай двухнедельного, месячного и более длительного карантина.

"Если ты заранее не моделируешь ситуацию, то ты не можешь принять правильное решение! У нас же все происходит в режиме "хватай мешки вокзал отходит". Мы лихорадочно посылаем самолеты и делаем разные необдуманные поступки. А ведь все это, слава богу, началось не у нас. Неужели этот премьер на самокате – Гончарук – не мог подготовить страну? Почему не принимали меры?..", – возмутился политик.

Поэтому, считает он, сегодня в первую очередь нужно заморозить выплаты по внешнему долгу.

"Если власть этого не сделает, нас всех превратят в нищих. В условиях тотального карантина мы не можем платить нашим партнерам. Тем более, то сейчас и непонятно, кто кому друг. Италии, например, сегодня больше всего помогают Россия, Куба и Венесуэла. Нам – коммунистический Китай. А те послы, который защищали Супрун, когда та убивала нашу медицину, сегодня несильно нам помогают", – обратил внимание народный депутат.

"Я – не гадалка, и не знаю, сколько будет действовать карантин. У нас для этого есть государство, которое должно моделировать ситуацию, а не креативить. Пора принимать решения", – призвал Вадим Рабинович.