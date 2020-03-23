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23 марта 2020, понедельник, 15:22 480
Интернет и IT 2020-03-23T15:30:01+02:00
Українські Новини
Stem is Fem проведет онлайн-модуль по робототехнике для украинских школьниц, – Сергей Токарев

Stem is Fem проведет онлайн-модуль по робототехнике для украинских школьниц, – Сергей Токарев

Татьяна Зотова
STEM is FEM, Сергей Токарев, Робототехника
Stem is Fem. Фото из открытых источников
Stem is Fem. Фото из открытых источников

Четвертый образовательный модуль проекта Stem is Fem будет посвящен робототехнике. В связи с распространением коронавируса он состоится в онлайн-формате.

Об этом рассказал инициатор проекта, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

"Четвертый модуль проекта пройдет в сети (Интернет) 11-12 апреля. Мы знаем, что личные встречи и общение - это важная часть Stem is Fem, но нет ничего важнее здоровья наших участниц и спикеров, - сказал Сергей Токарев, - Все последнее время мы работали над тем, как сделать наш модуль интересным, познавательным и наполненным в новой форме, и очень надеемся, что вам понравятся наши идеи".

Организаторы рассказывают, что девушки, которые справятся с отборочным туром, получат специальную ссылку и расписание образовательного онлайн-модуля. У них так же, как и раньше, будет возможность пообщаться с женщинами-чиновниками, задать свои вопросы специалисткам в инженерии и робототехнике, послушать интересные лекции, прикоснуться к робототехнике своими руками и принять участие в финальном конкурсе проекта.

Робототехника является одной из наиболее динамичных отраслей мирового технического производства. В 2018 году рынок роботов в мире составил 103 млрд долларов, а по прогнозам до 2022 года он достигнет 210 млрд долларов. Мировыми лидерами в направлении робототехники являются Германия и Япония.

"Украина пока далека от лидеров отрасли. Если средний мировой показатель уровня роботизации составляет 74 робота на 10 тыс. человек, в Украине этот показатель составляет 1 робот на 20 тыс. человек. Чтобы изменить эту статистику, страна нуждается в изменениях законодательства, улучшении инвестиционного климата, активизации международного сотрудничества и квалифицированном трудовом ресурсе", – уточнил Токарев.

Последний пункт, по мнению организаторов Stem is Fem и профильных специалистов, может превратиться в проблему, учитывая уменьшение популярности технических специальностей в украинских вузах.

"Робототехника в Украине находится в зачаточном состоянии. Есть некоторые наработки в сельском хозяйстве и автоматизации производств, но в данный момент нет значительного спроса на специалистов по робототехнике. Большой ажиотаж среди родителей на эту тему и, как следствие, большое количество школ по робототехнике, это, скорее, запрос на будущее. При этом само понятие "робототехника" достаточно широкое. Но в украинском образовательных реалиях все сводится в лучшем случае – к платформе Arduino, а в худшем – к игрушкам "Лего", – считает директор инжиниринговой школы #brobots Филипп Духлий.

В 2017 году среди европейских студентов, получивших диплом инженера было только 20% девушек. По мнению экспертов, в Украине гендерный дисбаланс еще больше. Цель проекта Stem is Fem – повлиять на эту ситуацию, и доказать девушкам, что инженерная карьера для них доступна и открывает огромные перспективы.

Популяризируя Stem-специальности в Украине проект предпочитает изменить, как гендерную статистистику в этих направлениях, так и в целом привлечь внимание к технологическому образованию.

К участию в модуле приглашены старшеклассницы со всей Украины. Для этого они должны принять участие в конкурсе на официальном веб-сайте проекта и дождаться приглашения на модуль.

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