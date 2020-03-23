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  • Координатор "Большой стройки" Юрий Голик: Строительство дорог в итоге пополняет бюджеты всех уровней
23 марта 2020, понедельник, 14:51 600
Экономика 2020-03-23T14:51:00+02:00
Українські Новини
Координатор "Большой стройки" Юрий Голик: Строительство дорог в итоге пополняет бюджеты всех уровней

Координатор "Большой стройки" Юрий Голик: Строительство дорог в итоге пополняет бюджеты всех уровней

Татьяна Зотова
Бюджет, Строительство, Автодороги, Голик Юрий, Большая стройка
Юрий Голик Фото: Facebook
Юрий Голик Фото: Facebook

Деньги, которые государство тратит на инфраструктуру, в конечном итоге частично возвращаются государству в виде налогов в бюджеты всех уровней. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" заявил координатор Национального проекта "Большая стройка" Юрий Голик.

В ходе реализации проекта "Большая стройка", инициированного Президентом Владимиром Зеленским, в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

"Любая строительная компания с 300, 500, 1500, 3000 сотрудниками, в зависимости от масштабов этой компании за каждого сотрудника платит налог на доходы физических лиц. НДФЛ является основным источником поступления денег в бюджеты местных советов, в бюджеты ОТГ, в бюджеты регионов, в бюджеты областей. Взять, например, компанию ONUR – это действительно материнская турецкая компания, в Украине работает её дочернее предприятие, украинское юридическое лицо, которое зарегистрировано во Львовской области. Соответственно, и налоги компания платит на всех уровнях в бюджет нашей страны. Более того, это не значит, что там работают только граждане Турции, это значит, что там работают граждане нашей страны", - отметил он.

По словам Голика, украинские компании принимают участие в строительстве и ремонте дорог, успешно конкурируя с иностранными подрядчиками.

"У украинских компаний есть оборудование, есть машины и необходимые механизмы. Более того, они все новые, закупаются каждый год. У каждой компании есть инвестиционная программа на год в зависимости от планов государства относительно того, сколько оно планирует потратить на дороги. И эти инвестиционные планы, как правило, выполняются на 100%. Например, в Житомирской области есть пересечение двух дорог: объездной Житомира, которая строится китайской компанией, а М-21 – там украинские компании. Мы за максимальную конкуренцию, потому что конкуренция – это всегда соревнование между различными компаниями. Это в конечном итоге снижение цены и развитие каждой из них", - подчеркнул он.

Как сообщил Юрий Голик, за реализацией "Большой стройки" можно следить в Telegram.

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