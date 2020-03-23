Харьковский губернатор Кучер уволил главу облздрава из-за своего же решения, – СМИ

Председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер подписал протокол о передаче аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из районных в областные инфекционные больницы. Позже, за это он уволил руководителя областного департамента здравоохранения Вадима Иванникова.

Об этом сообщило интернет-издание "Голос.ua".

В частности, п. 1.6 протокола №4 заседания комиссии гласит о передачи аппаратов ИВЛ из районных больниц Харьковской области в инфекционные. Документ был подписан председателем Харьковской ОГА Кучером 6 марта.

Уже 19 марта соответствующий приказ районным государственным администрациям Люботина, Купянска и Чугуево, со ссылкой на решения региональной комиссии, подписанное ранее Кучером, издал директор Департамента охраны здоровья Харьковской области Вадим Иванников.

"По решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области под председательством председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера и с целью организации работы оказания медицинской помощи жителям Харьковской области острой респираторной болезни вызванной коронавирусом COVID-2019. Департаментом здравоохранения Харьковской областной государственной администрации принято решение о срочном временном перемещений аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов к КНП ХОР "Областная клиническая инфекционная больница" и КНП ХОР "Областная детская инфекционная больница", - говорится в документе.

20 марта Вадим Иванников был уволен Кучером из-за распоряжения передать аппараты ИВЛ. Издание Kharkiv.Today написало, что на своей должности специалист проработал всего 8 дней. "Распоряжение заблокировано на сегодняшний день мной, возвращаются назад аппараты. Иванникова я сегодня уволил: он не справился, это было одно из оснований", - сказал Кучер во время брифинга.

После увольнения Иванникова в сети разгорелся скандал. Блогер Елена Монова отметила, что руководитель департамента здравоохранения исполнял решение самого Кучера.

"Кучер увольняет главу Облздрава. Дескать, не имел права тот забирать аппараты из районных больниц. И Кучер якобы этот документ не подписал. Там только подпись чиновника из Облздрава. Но при этом Кучер забыл, что не далее как в начале марта на заседании региональной комиссии, главой которой он является, он уже подписывал решение этой самой комиссии о передаче ИВЛ из районных больниц в областную. А вот уволенный глава Облздрава на тот момент еще свою должность не занимал. Получается, по давней традиции всех "можновладців" Кучер взял и "ударил" по стрелочнику. Глава Облздрава лишился должности за провалы своего босса", - написала Монова.

Как сообщало издание Kharkiv.Today, Вадим Иванников вступил в должность руководителя Департамента здравоохранения Харьковской ОГА 11 марта. Решение о назначении на должность Иванникова Алексей Кучер подписал в тот же день.