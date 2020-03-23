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23 марта 2020, понедельник, 14:16 1649 Документ
Медицина 2020-03-23T14:17:07+02:00
Українські Новини
Харьковский губернатор Кучер уволил главу облздрава из-за своего же решения, – СМИ

Харьковский губернатор Кучер уволил главу облздрава из-за своего же решения, – СМИ

Татьяна Зотова
Харьковская ОГА, Алексей Кучер, Вадим Иванников
Алексей Кучер. Фото из открытых источников
Алексей Кучер. Фото из открытых источников

Председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Кучер подписал протокол о передаче аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из районных в областные инфекционные больницы. Позже, за это он уволил руководителя областного департамента здравоохранения Вадима Иванникова.

Об этом сообщило интернет-издание "Голос.ua".

 

В частности, п. 1.6 протокола №4 заседания комиссии гласит о передачи аппаратов ИВЛ из районных больниц Харьковской области в инфекционные. Документ был подписан председателем Харьковской ОГА Кучером 6 марта.

Уже 19 марта соответствующий приказ районным государственным администрациям Люботина, Купянска и Чугуево, со ссылкой на решения региональной комиссии, подписанное ранее Кучером, издал директор Департамента охраны здоровья Харьковской области Вадим Иванников.

"По решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области под председательством председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера и с целью организации работы оказания медицинской помощи жителям Харьковской области острой респираторной болезни вызванной коронавирусом COVID-2019. Департаментом здравоохранения Харьковской областной государственной администрации принято решение о срочном временном перемещений аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов к КНП ХОР "Областная клиническая инфекционная больница" и КНП ХОР "Областная детская инфекционная больница", - говорится в документе.

20 марта Вадим Иванников был уволен Кучером из-за распоряжения передать аппараты ИВЛ. Издание Kharkiv.Today написало, что на своей должности специалист проработал всего 8 дней. "Распоряжение заблокировано на сегодняшний день мной, возвращаются назад аппараты. Иванникова я сегодня уволил: он не справился, это было одно из оснований", - сказал Кучер во время брифинга.

После увольнения Иванникова в сети разгорелся скандал. Блогер Елена Монова отметила, что руководитель департамента здравоохранения исполнял решение самого Кучера.

"Кучер увольняет главу Облздрава. Дескать, не имел права тот забирать аппараты из районных больниц. И Кучер якобы этот документ не подписал. Там только подпись чиновника из Облздрава. Но при этом Кучер забыл, что не далее как в начале марта на заседании региональной комиссии, главой которой он является, он уже подписывал решение этой самой комиссии о передаче ИВЛ из районных больниц в областную. А вот уволенный глава Облздрава на тот момент еще свою должность не занимал. Получается, по давней традиции всех "можновладців" Кучер взял и "ударил" по стрелочнику. Глава Облздрава лишился должности за провалы своего босса", - написала Монова.

Как сообщало издание Kharkiv.Today, Вадим Иванников вступил в должность руководителя Департамента здравоохранения Харьковской ОГА 11 марта. Решение о назначении на должность Иванникова Алексей Кучер подписал в тот же день.

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