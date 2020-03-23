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23 марта 2020, понедельник, 13:59 873
Медицина 2020-03-23T14:48:21+02:00
Українські Новини
Zagoriy Foundation и УББ объявили общенациональный сбор средств для закупки 50 аппаратов ИВЛ

Zagoriy Foundation и УББ объявили общенациональный сбор средств для закупки 50 аппаратов ИВЛ

Павел Твердохлиб
Медицина, Благотворительность, Пандемия, Коронавирус, Фармацевтическая фирма
Zagoriy Foundation и Украинская Биржа Благотворительности. Фото: УББ
Zagoriy Foundation и Украинская Биржа Благотворительности. Фото: УББ

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation и Украинская Биржа Благотворительности (УББ) объявили общенациональный сбор средств для закупки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в украинские больницы.

"В условиях пандемии COVID-19 аппараты искусственной вентиляции легких помогают спасать жизнь пациентам с тяжелыми осложнениями. Каждый украинец может внести вклад и помочь обеспечить больницы необходимым для борьбы с коронавирусом", - отмечается в пресс-релизе Zagoriy Foundation.

Инициаторы планируют закупить 50 аппаратов ИВЛ производства США следующих моделей: VELA (стоимость единицы – $26940), Bellavista 1000 ($32570) и AVEA ($39700). Чтобы сделать свой вклад, нужно перейти по ссылке на страницу кампании: https://ubb.org.ua/project/5955 . Представителям бизнеса, готовым сделать благотворительный взнос по безналичному расчету, нужно написать по адресу: corporate@ubb.org.ua.

Инициаторы акции отмечают, что аппараты могут быть доставлены в Украину, как только восстановится сообщение между США и Европой. Ориентировочная дата доставки аппаратов – конец мая. Они будут помогать врачам спасать жизни во время эпидемии и после нее.

Украинская Биржа Благотворительности – это платформа, благодаря которой каждый может внести вклад в решение общественной проблемы.

Zagoriy Foundation – благотворительный фонд, созданный в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Семья Загорий – бенефициары фармацевтической компании "Дарница". Напомним, Zagoriy Foundation и "Дарница" уже закупили и передали три аппарата искусственной вентиляции легких для Киевской городской клинической больницы скорой помощи.

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