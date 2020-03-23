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23 марта 2020, понедельник, 13:38 791
Недвижимость 2020-03-23T14:45:02+02:00
Українські Новини
СМИ пояснили, кто виноват в остановке е-кабинета застройщика ГАСИ

СМИ пояснили, кто виноват в остановке е-кабинета застройщика ГАСИ

Татьяна Зотова
Электронный кабинет, ГАСИ Украины, Минцифры
Строительство (иллюстрация). Фото из открытых источников
Строительство (иллюстрация). Фото из открытых источников

Министерство цифровой трансформации Украины вынужденно приостановило работу электронного кабинета застройщика из-за вмешательства в работу аферистов. Ранее разрекламированный правительством Алексея Гончарука е-кабинет застройщика сейчас не работает. 

Об этом сообщило интернет-издание "Дело.ua".

"При входе на сайте ГАСИ в опцию "Административные электронные услуги" и, соответственно, в "Электронный кабинет заказчика строительства" появляется надпись "Ведутся технические работы. Работа кабинета будет восстановлена в ближайшее время. Приносим извинения". А все это результат эпопеи, которая началась в декабре прошлого года, когда теперь уже бывшие премьер Алексей Гончарук, глава Минрегиона Алена Бабак и и.о. главы ГАСИ Александр Строкач торжественно презентовали этот самый "е-кабинет застройщика". И радостно заявляли, что жить стало веселей", - говорится в сообщении издания.

Издание "Дело", со ссылкой на источник в Минцифры, написало о том, что идея е-кабинета застройщика, которая принадлежит бывшему сотруднику BRDO, экс-представителю правительства Гончарука в Раде нардепу Елене Шуляк, начала давать серьезные сбои из-за того, что авторы новации непрофессионально прописали техзадание. У Шуляк не учли влияние на работу е-кабинета Реестра разрешительных документов, который был создан при экс-председателе Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Украины Алексее Кудрявцеве.

По данным издания "Дело", Реестра разрешительных документов, который администрировала частная фирма, работал через "прокладку", позволяющую контролировать наполнение реестра "третьим лицам" и после отставки Кудрявцева.

"По идеи "е-кабинет" должен был быть напрямую связан с Реестром разрешительных документов. В частности, с помощью этого Реестра должна была осуществляться и автоматическая проверка достоверности данных, которые поступают из "е-кабинета". Но вот этой проверки и не осуществляется", - написало "Дело".

Как сообщило издание, такой "врожденный" недостаток системы позволяет аферистам выдавать крупные строительные объекты за малые - класса СС1, которые и разрешается начинать строить, а потом и вводить в эксплуатацию декларативным способом через е-кабинет. Так, например, в конце февраля в Николаеве 8-этажное здание пытались выдать за четырехэтажку и ввести в эксплуатацию, а в Киеве в середине марта подобная ситуация возникла с десятиэтажкой на Подоле. 

В связи с этим Минцифры было вынуждено приостановить работу е-кабинета, чтобы разобраться и с его работой, и с работой Реестра разрешительных документов. 

"В ситуации с е-кабинетом и Реестром имеем то, что "некомпетентными профанами" воспользовались "недобросовестные чиновники". Но, как известно, простота иногда хуже воровства", - подытожило "Дело".

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