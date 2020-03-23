Борьба с коронавирусом: "Автоспецпром" передал Одесской области 45 реанимобилей с аппаратами ИВЛ

Ведущий украинский производитель автомобилей скорой медицинской помощи ООО "Автоспецпром" передал Одесской области 45 единиц специализированного санитарного транспорта экстренной медицинской помощи типа С (реанимобилей), оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Установленные аппараты ИВЛ можно использовать как для взрослых, так и для детей. Кроме того, встроенные аккумуляторы обеспечивают автономную работу аппаратов в течение не менее 6 часов. Таким образом, реанимобили могут применяться для помощи пациентам во время борьбы с коронавирусом COVID-19", - сказано в сообщении "Автоспецпрома".

Кроме того, компания передала Киеву 7 реанимобилей с аппаратами ИВЛ и 32 "скорых" типа В.

И реанимобили, и "скорые" типа В оборудованы полными комплектами медицинского оборудования по стандарту ДСТУ 7032: средствами транспортировки пациентов, средствами обеспечения дыхательной поддержки, мониторинга жизненно важных параметров, приборами для реанимационных мероприятий, инфузии, диагностики и тому подобное.

Автомобили произведены на базе Citroën Jumper и Peugeot Boxer с двигателями, соответствующими экологическим стандартам EURO-6 и EURO-5. При полной заправке топливом автомобиль может проехать расстояние более 500 км, что особенно важно, в частности, для Одесского региона, который является крупнейшим в Украине.

"Мы гордимся тем, что в таких чрезвычайных условиях смогли выполнить заказ, обеспечив врачей и пациентов Киева и Одесской области реанимобилями надлежащего качества и в сроки, предусмотренные соответствующими договорами", - отметил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

ООО "Автоспецпром" является главным поставщиком такого автотранспорта как для государственных, так и для частных медицинских учреждений Украины.

Автомобили скорой помощи производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroën, Peugeot и Mercedes в полном соответствии с Государственным стандартом Украины (ДСТУ) 7032, который, в свою очередь, соответствует европейскому стандарту DIN EN 1789. Контроль качества продукции ведется в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 13485 (Менеджмент качества для медицинских приборов).

В 2019 предприятие выпустило более 500 автомобилей скорой помощи всех типов.