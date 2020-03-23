подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 12:55 991
Транспорт 2020-03-23T13:15:02+02:00
Українські Новини
Борьба с коронавирусом: "Автоспецпром" передал Одесской области 45 реанимобилей с аппаратами ИВЛ

Борьба с коронавирусом: "Автоспецпром" передал Одесской области 45 реанимобилей с аппаратами ИВЛ

Ирина Дорофейчук
Медицина, Автомобили, Пандемия, Скорая помощь, Коронавирус, Автоспецпром
Скорая помощь Фото:: Автоспецпром
Скорая помощь Фото:: Автоспецпром

Ведущий украинский производитель автомобилей скорой медицинской помощи ООО "Автоспецпром" передал Одесской области 45 единиц специализированного санитарного транспорта экстренной медицинской помощи типа С (реанимобилей), оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Установленные аппараты ИВЛ можно использовать как для взрослых, так и для детей. Кроме того, встроенные аккумуляторы обеспечивают автономную работу аппаратов в течение не менее 6 часов. Таким образом, реанимобили могут применяться для помощи пациентам во время борьбы с коронавирусом COVID-19", - сказано в сообщении "Автоспецпрома".

Кроме того, компания передала Киеву 7 реанимобилей с аппаратами ИВЛ и 32 "скорых" типа В.

И реанимобили, и "скорые" типа В оборудованы полными комплектами медицинского оборудования по стандарту ДСТУ 7032: средствами транспортировки пациентов, средствами обеспечения дыхательной поддержки, мониторинга жизненно важных параметров, приборами для реанимационных мероприятий, инфузии, диагностики и тому подобное.

Автомобили произведены на базе Citroën Jumper и Peugeot Boxer с двигателями, соответствующими экологическим стандартам EURO-6 и EURO-5. При полной заправке топливом автомобиль может проехать расстояние более 500 км, что особенно важно, в частности, для Одесского региона, который является крупнейшим в Украине.

"Мы гордимся тем, что в таких чрезвычайных условиях смогли выполнить заказ, обеспечив врачей и пациентов Киева и Одесской области реанимобилями надлежащего качества и в сроки, предусмотренные соответствующими договорами", - отметил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

ООО "Автоспецпром" является главным поставщиком такого автотранспорта как для государственных, так и для частных медицинских учреждений Украины.

Автомобили скорой помощи производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroën, Peugeot и Mercedes в полном соответствии с Государственным стандартом Украины (ДСТУ) 7032, который, в свою очередь, соответствует европейскому стандарту DIN EN 1789. Контроль качества продукции ведется в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 13485 (Менеджмент качества для медицинских приборов).

В 2019 предприятие выпустило более 500 автомобилей скорой помощи всех типов.

Больше новостей о: Медицина Автомобили Пандемия Скорая помощь Коронавирус Автоспецпром

Очередная контрабанда медтоваров. В ЕС пытались вы...
Полиция объявила тендер на закупку 285 автомобилей...
Фонд Новинского закупил в Китае 10 аппаратов ИВЛ д...
Приедет на высокую температуру: из-за коронавируса...
За сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации
Новости
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в Европе 13:28
В киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей 13:23
Гончарука допросят в ГБР, - источник 13:16
Перевозчики простаивают на границе более 4 суток 12:59
Борьба с коронавирусом: "Автоспецпром" передал Одесской области 45 реанимобилей с аппаратами ИВЛ 12:55
больше новостей
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
До 10 см снега: в Украину идут морозы, метели и шквалы ветра 13:19 Карта
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение финподдержки для Украины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok