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23 марта 2020, понедельник, 11:19 613
Медицина 2020-03-23T11:19:01+02:00
Українські Новини
Фонд Новинского закупил в Китае 10 аппаратов ИВЛ для региональных клиник

Фонд Новинского закупил в Китае 10 аппаратов ИВЛ для региональных клиник

Татьяна Зотова
Медицина, Вирус, Пандемия, Вадим Новинский, Благотворительный фонд Вадима Новинского
Медицинское оборудование и средства. Спецрейс из Китая Фото: Facebook
Медицинское оборудование и средства. Спецрейс из Китая Фото: Facebook

Благотворительный фонд Вадима Новинского (Вадим Новинский) в честь Покрова Пресвятой Богородицы закупил в КНР 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут поставлены в региональные клиники, сообщается на официальной странице Фонда в сети Facebook.

Закупленное оборудование, среди прочего, сегодня ночью прибыло в Украину спецрейсом, организованным Офисом Президента Украины.

Этим ж рейсом в страну доставлены закупленные Фондом 850 комплектов защитной одежды и 1 тыс медицинских очков для медперсонала, а также 10 тыс. экспресс-тестов для выявления и подтверждения COVID-19.

Сегодня аппараты, спецодежда и тесты будут отправлены в специализированные лечебные учреждения Мариуполя, Херсона, Черновцов и других городов Украины. Также клиникам будут переданы 100 тыс. медицинских масок, закупленных на внутреннем рынке.

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