Фонд Новинского закупил в Китае 10 аппаратов ИВЛ для региональных клиник

Благотворительный фонд Вадима Новинского (Вадим Новинский) в честь Покрова Пресвятой Богородицы закупил в КНР 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут поставлены в региональные клиники, сообщается на официальной странице Фонда в сети Facebook.

Закупленное оборудование, среди прочего, сегодня ночью прибыло в Украину спецрейсом, организованным Офисом Президента Украины.

Этим ж рейсом в страну доставлены закупленные Фондом 850 комплектов защитной одежды и 1 тыс медицинских очков для медперсонала, а также 10 тыс. экспресс-тестов для выявления и подтверждения COVID-19.

Сегодня аппараты, спецодежда и тесты будут отправлены в специализированные лечебные учреждения Мариуполя, Херсона, Черновцов и других городов Украины. Также клиникам будут переданы 100 тыс. медицинских масок, закупленных на внутреннем рынке.