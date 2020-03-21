ОПЗЖ по всей стране показывает пример того, как государство должно бороться с эпидемией, – Рабинович

"В столь сложное для Украины время власть должна тщательно обдумывать каждое свое решение. Нужно не просто останавливать работу общественного транспорта, лишая людей возможности добраться на работу, нужно обеспечить людей всем необходимым во время эпидемии".

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

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"В стране создали транспортный коллапс, не просчитав, что произойдет, если весь транспорт закрыть. Просто объяснять людям, что "кто-то кого-то должен героически подвезти" – это сегодня не работает! Нужно отойти от карикатур и занять государственническую позицию, ведь несложно же посчитать, какое количество людей перевозит метро, автобусы, троллейбусы. От этого нужно отнять приблизительный коэффициент людей, которые потенциально останутся дома и нужно предоставить людям возможность добраться до работы. Не будут же люди по шесть часов пешком идти на работу в Киеве? В Харькове мэр тоже обратился к власти с просьбой все-таки открыть метро, и дело не в том, что он не осознает ответственности, а в том в городе возник транспортный коллапс из-за приостановки работы метро", – подчеркнул политик.

Вадим Рабинович напомнил, что в Киеве, Днепре и других областных центрах большинство медицинский работников, которые сегодня отважно борются с эпидемией, живут в пригородах и городах-спутниках – из-за остановки работы общественного транспорта они просто-напросто не могут выйти на работу.

"Сегодня 75% медицинских работников среднего звена в крупных городах – это приезжие люди из малых городов, и они попросту не могут попасть на работу!" – возмутился парламентарий.

Отдельная порция критики от Вадима Рабиновича досталась экс-министру здравоохранения Ульяне Супрун. Он призвал власть привлечь экс-чиновницу к ответственности "за убийство отечественной медицины", которая сегодня не в силах помочь украинцам.

"Отдельное "спасибо" я хотел бы передать экс-главе Минздрава Ульяне Супрун – "спасибо" за уничтожение санитарно-эпидемиологической службы, за все то, что она натворила в нашей медицине! Теперь ее надо принудительно отправить санитаркой в те госпитали, которые, как она всем нам рассказывала, "современно" оборудованы. Вот пусть она и покажет всем нам, как будет героический защищать украинцев в тех условиях, которые создала во время своего правления во всех медучреждениях" – предложил политик.

Вадим Рабинович также напомнил о том, что "реформа" Супрун не отменяется, и с 1 апреля собираются вводить ее второй этап – закрытие больниц.

"Это даже не сумасшедший дом, а паранойя! Я, конечно, надеюсь, что нам удастся достучаться до власти или, в противном случае, будем блокировать подобные вещи", – пообещал народный депутат.

"Несмотря на непростую ситуацию, сегодня многие становятся героями. Я видел, как в Италии, Израиле, Франции люди с окон приветствуют врачей, которые спасают жизни их сограждан. И у этих врачей есть все необходимое, а у наших нет – ни условий, ни зарплат, ничего!.." – возмутился Вадим Рабинович.

"Без партийной патетики скажу: я горжусь своими однопартийцами – друзьями, которые сегодня помогают людям во всех регионах нашей страны. Читаю партийные отчеты и вижу принципиально отличную от государственных отчетов картину о проделанной работе по борьбе с коронавирусом. Так, Вадим Столар без шума и вызовов к президенту отправил медицинское оборудование стоимостью сотни тысяч в Александровскую больницу Киева. Народный депутат Татьяна Плачкова создала Facebook сообщество "Без паники", где люди обмениваются мнениями о том, что нужно и не нужно делать во время карантина. В Харькове концерн депутата Фельдмана предоставил медицинское оборудование, а также автобусы для перевозки медицинских работников. В Луганске наши партийцы Дубовой и Маслов передали средства защиты для бесплатной раздачи в аптеки. В Днепре глава региональной организации организовал работу социальной службы, волонтеры которой помогают пожилым во время карантина. В Каменском члены "ОПЗЖ" раздают дезинфицирующие средства… Почему все это должны делать рядовые граждане? Почему нам говорили, что наша система здравоохранения готова к таким вызовам, но не деле это не так? Зачем мы миллиарды "вбухали" в эту Супрун?.. Хотя бы сегодня уже посадите ее и тех, кто с ней работал, в клетку и пусть она расскажет, как она довела нашу систему здравоохранения до такого состояния!" – возмутился Вадим Рабинович.