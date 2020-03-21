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21 марта 2020, суббота, 11:28 26
Общество 2020-03-21T11:28:01+02:00
Українські Новини
Директор фонда "Деминициативы" Ирина Бекешкина умерла

Директор фонда "Деминициативы" Ирина Бекешкина умерла

Надежда Комендантова
Смерть, Бекешкина, Фонд
Ирина Бекешкина. Фото: facebook.com/iryna.bekeshkina
Ирина Бекешкина. Фото: facebook.com/iryna.bekeshkina

Директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина умерла.

Об этом говорится в сообщении на сайте фонда, передают Українськi Новини.

"Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - известная украинская социолог, директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину. Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами. Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать. Выражаем искренние соболезнования ее близким и родным", - сказано в нем.

Причины смерти не указаны.

Бекешкиной было 68 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Бекешкина возглавляла фонд "Деминициативы" с 2010 года.

"Деминициативы" вместе с Киевским международным институтом социологии и социологической службой Центра Разумкова входят в консорциум, который проводит национальные экзитполы на всеукраинских выборах Президента и Верховной Рады.

Ранее Бекешкина прогнозировала, что Зеленский не выйдет во второй тур. на выборах президента.

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