Доллар в обменниках стремительно растет третью неделю подряд

С 6 по 13 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 184,23 коп. до 26,6288 UAH/USD, курс покупки повысился на 145,53 коп. до 25,9316 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 159,61 коп. до 28,8550 UAH/EUR, курс продажи повысился на 200,21 коп. до 29,7730 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 13 марта 25,9316 26,6288 28,8550 29,7730 3,1600 3,7200 По сравнению с 6 марта 1,4553 1,8423 1,5961 2,0021 -0,1900 -0,1000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.