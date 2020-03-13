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13 марта 2020, пятница, 11:31 267
Финансы 2020-03-13T11:36:44+02:00
Українські Новини
Доллар в обменниках стремительно растет третью неделю подряд

Доллар в обменниках стремительно растет третью неделю подряд

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар стремительно растет
Доллар стремительно растет

С 6 по 13 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 184,23 коп. до 26,6288 UAH/USD, курс покупки повысился на 145,53 коп. до 25,9316 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 159,61 коп. до 28,8550 UAH/EUR, курс продажи повысился на 200,21 коп. до 29,7730 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 28 февраля по 6 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 20,34 коп. до 24,7865 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,94 коп. до 24,4763 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 13 марта

25,9316

26,6288

28,8550

29,7730

3,1600

3,7200

По сравнению с 6 марта

1,4553

1,8423

1,5961

2,0021

-0,1900

-0,1000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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