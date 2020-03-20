С телеканала "UA: ДОНБАС" без предупреждения уволили журналистов

Главного менеджера филиала UA: ДОНБАСС без предупреждений попросили уйти с должности, коллектив также решил оставить свои рабочие места. Об этом сообщает "Прямой" со ссылкой на экс-руководителя филиала Андрея Шаповалова.

Он отметил, что объяснений руководство телерадиокомпании не предоставили. Коллектив UA: ДОНБАСС также решил оставить свои рабочие места. Сейчас все находятся на бирже труда. С одним из сотрудников НСТУ связаться не пыталось.

"К сожалению, ни разговоры по этому поводу, ни вопросов, ни ответов не было. Мне совершенно не понятна мотивация этого решения. Я считаю такое решение лично мотивированным. Возможно, есть какие-то причины, но я о них не знаю. С результатами работы, о которых мы отчитывались, все были ознакомлены и ни у кого не возникало вопросов. Я не хотел бы связывать это в одно, но так случилось, что в начале марта большое количество людей покинуло канал. Это журналисты, операторы, режиссеры монтажа, новостийщики в Луганском филиале. На сегодня информационное вещание в Луганской области не может работать полноценно", - рассказал экс-руководителя UA: ДОНБАСС.

Как известно, в январе 2017 объединенная филиал телерадиокомпании "Украина" и UA: ДОНБАСС запустила тестовое вещание телеканала, заменивший в эфире Луганске телерадиокомпанию. За год UA: ДОНБАСС начал спутниковое вещание и это дало возможность всем зрителям Донбасса смотреть украинское речи.