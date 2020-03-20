подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 марта 2020, пятница, 19:40 501
Медицина 2020-03-20T19:40:54+02:00
Українські Новини
Ярославский перечислил $2 млн на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба

Ярославский перечислил $2 млн на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба

Петр Стуженко
Карантин, Коронавирус, Александр Ярославский, DCH Group, Харьковский антикризисный штаб
Александр Ярославский. Фото из открытых источников
Александр Ярославский. Фото из открытых источников

Украинский бизнесмен Александр Ярославский, руководитель Харьковского антикризисного штаба, 20 марта перечислил 2 млн долларов на финансирование закупки товаров, необходимых региону для противодействия эпидемии коронавируса.

О зачислении данного первого взноса сообщил официальный веб-сайт штаба.

За деньги бизнесмена будут приобретены 450 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы этого вида закупят в дополнение к тестовым ПЦР-системам, которые на днях прибудут в Украину из Китая в соответствии с договоренностями Александра Ярославского и владельца Alibaba Джека Ма.

Напомним, что 19 марта на встрече с представителями харьковского бизнеса Александр Ярославский сказал, что общая сумма его финансового участия в противодействии эпидемии коронавируса составит 13 млн долларов, а затем добавил, что 1-й транш перечислит немедленно.

Согласно размещенным на сайте штаба данным общая сумма, которая нужна на оборудование и материалы для борьбы с эпидемией, составляет 2,384 млн долларов для Харькова и 2,347 млн долларов для Харьковской области. Эти же данные были вчера озвучены на встрече с лидерами харьковского бизнеса.

По информации Харьковского антикризисного штаба, бизнесмены активно поддерживают инициативу Ярославского и обращаются с предложениями профинансировать закупку тех или иных материальных ресурсов. В понедельник, 23 марта, планируется обнародовать сводную информацию по итогам первых дней сбора средств.

Напомним, что штаб был создан по итогам встречи в Офисе Президента представителей власти и крупного бизнеса. 17 марта было его первое заседание, а 19 марта состоялась встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус Александр Ярославский DCH Group Харьковский антикризисный штаб

В Украине провели 700 тестов на COVID-19. Это в 210 раз меньше, чем в Италии
В январе от гриппа и пневмонии умерло больше 600 человек, - Госстат
Новости
С телеканала "UA: ДОНБАС" без предупреждения уволили журналистов 19:59
Ярославский перечислил $2 млн на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба 19:40
Чрезвычайную ситуацию ввели в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях 19:25
Из-за пандемии коронавируса США приостанавливает выдачу виз 19:22
С октября 2019 от гриппа умерло 66 человек. За последнюю неделю - трое 19:18
больше новостей
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
До 5 дней на пластике и бумаге. Сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях 08:15 Инфографика
больше новостей
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Заработок на панике: Журналисты и соцсети раскритиковали клинику Пальчевского за тесты на Сovid-19 по 16 тыс. гривен 15:32
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
больше новостей
Комендантский час в Украине пока вводить не собираются, - Аваков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok