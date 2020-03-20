Ярославский перечислил $2 млн на целевую деятельность Харьковского антикризисного штаба

Украинский бизнесмен Александр Ярославский, руководитель Харьковского антикризисного штаба, 20 марта перечислил 2 млн долларов на финансирование закупки товаров, необходимых региону для противодействия эпидемии коронавируса.

О зачислении данного первого взноса сообщил официальный веб-сайт штаба.

За деньги бизнесмена будут приобретены 450 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Тест-системы этого вида закупят в дополнение к тестовым ПЦР-системам, которые на днях прибудут в Украину из Китая в соответствии с договоренностями Александра Ярославского и владельца Alibaba Джека Ма.

Напомним, что 19 марта на встрече с представителями харьковского бизнеса Александр Ярославский сказал, что общая сумма его финансового участия в противодействии эпидемии коронавируса составит 13 млн долларов, а затем добавил, что 1-й транш перечислит немедленно.

Согласно размещенным на сайте штаба данным общая сумма, которая нужна на оборудование и материалы для борьбы с эпидемией, составляет 2,384 млн долларов для Харькова и 2,347 млн долларов для Харьковской области. Эти же данные были вчера озвучены на встрече с лидерами харьковского бизнеса.

По информации Харьковского антикризисного штаба, бизнесмены активно поддерживают инициативу Ярославского и обращаются с предложениями профинансировать закупку тех или иных материальных ресурсов. В понедельник, 23 марта, планируется обнародовать сводную информацию по итогам первых дней сбора средств.

Напомним, что штаб был создан по итогам встречи в Офисе Президента представителей власти и крупного бизнеса. 17 марта было его первое заседание, а 19 марта состоялась встреча с лидерами регионального бизнес-сообщества.