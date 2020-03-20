Спасатели вывели на улицы Украины авто с громкоговорителями

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) запустила в Украине 199 автомобилей с громкоговорителями для информирования граждан об условиях карантина для предотвращения распространению коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"В Украине специальные автомобили ГосЧС с громкоговорителями информируют людей о необходимости соблюдать условия карантина", - говорится в нем.

Граждане могут услышать информацию с громкоговорителей дважды в день (утром и вечером) на улицах в каждом регионе страны.

Эти автомобили службы оборудованы громкоговорящими устройствами, которые транслируют аудиообращения с призывом соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила в рамках карантина.

Согласно сообщению, в целом ГосЧС запустила 199 автомобилей в разных регионах страны: 8 в Киеве, 21 в Николаевской области, 15 в Закарпатье, 13 на Буковине, 22 в Кировоградской области, 19 в Сумской области, 13 в Донецкой области, 5 в Луганской области, 16 в Прикарпатье, 18 в Тернопольской области, 20 в Житомирской области и 29 в Полтавской области.

Отмечается, что информирование также осуществляется через средства массовой информации и системы централизованного оповещения гражданской обороны.

Тем временем Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.