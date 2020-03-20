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  • Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств, — СМИ
20 марта 2020, пятница, 14:59 403
Политика 2020-03-20T16:45:03+02:00
Українські Новини
Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств, — СМИ

Кабмин намерен предоставить "Укрпочте" монополию на доставку лекарств, — СМИ

Анна Рудык
Укрпочта. Фото: YouTube
Укрпочта. Фото: YouTube

Кабинет министров Украины намерен разрешить доставку лекарственных средств гражданам по почте, пишет "Дело".

Как сообщает источник в правительстве, такое решение Кабмин может принять на заседании в пятницу.

При этом, единственным почтовым оператором, который получит такое право, станет государственная компания "Укрпочта".

Сейчас доставка лекарственных средств почтой, как и их продажа в онлайн-магазинах, в Украине запрещены.

Как сообщалось, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2538 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за счет госбюджета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что борьба с коронавирусом сегодня является важнейшей задачей правительства.

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