подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 марта 2020, пятница, 13:56 502
Верховная Рада и партии 2020-03-20T14:15:01+02:00
Українські Новини
Нужен глобальный пересмотр бюджета, чтобы уменьшить все затраты, кроме медицины, – Левочкин

Нужен глобальный пересмотр бюджета, чтобы уменьшить все затраты, кроме медицины, – Левочкин

Петр Стуженко
Сергей Левочкин, Медицина, Госбюджет, Коронавирус, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин считает, что необходимо глобально пересмотреть государственный бюджет для сокращения всех затрат, кроме медицинской сферы. Несмотря на жесткие карантинные меры, власть по-прежнему недооценивает опасность коронавируса и его последствий для украинской экономики. 

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"На днях парламент принял часть предложений нашей фракции из предложенного нами антикризисного пакета. Это хорошо, однако этого недостаточно – нужны еще более решительные шаги. Нужно понять, что нынешняя ситуация – чрезвычайная, и меры нужны чрезвычайные", – сказал политик.

Он сообщил, что в США Министерство финансов разработало план мер по поддержке экономики в размере около 1,2 трлн долларов, из которых 500 млрд долларов пойдут на прямые выплаты гражданам страны и трехмесячные налоговые каникулы для частных лиц с небольшими и средними доходами.

Франция направит 300 млрд евро на госгарантии кредитов предприятий, 45 млрд евро – на прямую помощь предприятиям и 1 млрд евро – микробизнесам, при этом отменив или отсрочив обязательные социальные платежи. А антикризисный бюджет в соседней Польше составит рекордные за всю ее историю 52 млрд долларов (8,6% ВВП), которые пойдут на поддержку бизнеса, работников, дополнительное финансирование медицины, инвестиции в инфраструктуру и т.д.

"Украинскую экономику не спасут одни налоговые льготы, которые, к тому же, приняты за счет местных бюджетов. Нужен глобальный пересмотр бюджета, в котором должны быть уменьшены все затраты, не связанные с медициной, образованием, социальной защитой и поддержкой экономики. Это экстренная мера, но она сейчас жизненно необходима. Только таким способом можно найти десятки миллиардов гривен, чтобы принять меры, адекватные тем, которые принимает остальной мир", – резюмировал Сергей Левочкин.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Медицина Госбюджет Коронавирус Оппозиционная платформа - За жизнь ОПЗЖ

Власть должна обеспечить защиту медиков, – Левочки...
Кононенко покупает оборудование двум больницам на ...
Бойко хочет, чтоб власти немедленно написали антик...
Карантин в Киеве: дезинфицируют транспорт, пешеход...
Днепропетровская область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки
Новости
Киевлянку оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение правил карантина 14:50
Патрульные останавливают все автобусы и маршрутки на въездах в Киев 14:39
Прорывался в салон без маски и разбил стеклянные двери. Полиция Киева составила протокол на нарушителя 14:34
Регулятор установил минимальную плату за доставку газа: для кого она будет действовать в Винницкой области? 14:30 Пресс-релиз
Государство должно поддержать граждан, потерявших источники дохода из-за карантина, – Бойко 14:22
больше новостей
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен 08:51 Инфографика
больше новостей
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
больше новостей
В Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok