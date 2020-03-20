Нужен глобальный пересмотр бюджета, чтобы уменьшить все затраты, кроме медицины, – Левочкин

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин считает, что необходимо глобально пересмотреть государственный бюджет для сокращения всех затрат, кроме медицинской сферы. Несмотря на жесткие карантинные меры, власть по-прежнему недооценивает опасность коронавируса и его последствий для украинской экономики.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"На днях парламент принял часть предложений нашей фракции из предложенного нами антикризисного пакета. Это хорошо, однако этого недостаточно – нужны еще более решительные шаги. Нужно понять, что нынешняя ситуация – чрезвычайная, и меры нужны чрезвычайные", – сказал политик.

Он сообщил, что в США Министерство финансов разработало план мер по поддержке экономики в размере около 1,2 трлн долларов, из которых 500 млрд долларов пойдут на прямые выплаты гражданам страны и трехмесячные налоговые каникулы для частных лиц с небольшими и средними доходами.

Франция направит 300 млрд евро на госгарантии кредитов предприятий, 45 млрд евро – на прямую помощь предприятиям и 1 млрд евро – микробизнесам, при этом отменив или отсрочив обязательные социальные платежи. А антикризисный бюджет в соседней Польше составит рекордные за всю ее историю 52 млрд долларов (8,6% ВВП), которые пойдут на поддержку бизнеса, работников, дополнительное финансирование медицины, инвестиции в инфраструктуру и т.д.

"Украинскую экономику не спасут одни налоговые льготы, которые, к тому же, приняты за счет местных бюджетов. Нужен глобальный пересмотр бюджета, в котором должны быть уменьшены все затраты, не связанные с медициной, образованием, социальной защитой и поддержкой экономики. Это экстренная мера, но она сейчас жизненно необходима. Только таким способом можно найти десятки миллиардов гривен, чтобы принять меры, адекватные тем, которые принимает остальной мир", – резюмировал Сергей Левочкин.