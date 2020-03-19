Местные органы власти должны организовать перевозку работников к важным инфраструктурным объектам, - Криклий

Правительство сегодня делает все необходимое, чтобы остановить распространение по стране коронавируса, поэтому ответственным лицам приходится идти на несколько радикальные меры: вводить карантин, ограничивать свободное перемещение граждан. Однако работников важных инфраструктурных объектов, в том числе - больниц и госпиталей, необходимо обеспечить трансфером до места работы или поселить где-то рядом на период карантина. Ответственность за это должны взять на себя местные власти, считает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Коронавирус бурлит по всему миру, поэтому в ВОЗ его уже признали пандемией. Если вчера это казалось чем-то отдаленным, что есть только где-то в отдельных провинциях Китая, то сегодня эта проблема приобрела мировые масштабы. Она рядом с нами. Сейчас очень трудно прогнозировать, как ситуация будет развиваться. Именно поэтому мы в МИУ в этом вопросе опираемся на оценки и рекомендации МЗ и ВОЗ. и именно поэтому сегодня в стране принимаются такие радикальные меры. Сейчас крайне необходимо, чтобы все граждане оставались в местах своего проживания. Наша основная цель - минимизация мобильности населения, ограничение передвижения людей для предотвращения распространения опасного вируса", - рассказал глава МИУ.

Он отметил, что в Правительстве работают над тем, чтобы люди могли добраться до места работы, если они работают в стратегических отраслях. "Перед местными органами власти стоит сверхважная задача - должным образом организовать перевозку работников к важных инфраструктурных объектов, в том числе - больниц и госпиталей. Как раз сегодня у нас было совещание под председательством президента, где поднимался вопрос, чтобы, по возможности обеспечивать работникам медицинских учреждений размещения рядом с местом работы, на этот карантинный период. Поэтому здесь больницы, госпитали должны координировать местные органы власти", - сказал Владислав Криклий.

Он также отметил, что МИУ совместно с Министерством иностранных дел работают над возвращением в страну наших граждан из-за рубежа. "Мы возвращаем сюда украинцев, которые на момент введения карантина находились за границей. Наши авиаперевозчики осуществляют спецрейсы, выставляют их по доступной цене. Мы координуемся и сотрудничаем с МИД: через консульские службы собираем заявки от украинцев, которые хотят вернуться домой. Если это какие-то эксклюзивные страны, то рекомендуем ориентироваться, в первую очередь, на транзит через хабы ", - пояснил министр.

Криклий рассказал, что, кроме специальных авиарейсов, МИУ также организовало несколько спецпоездов. "Будем возвращать граждан из Чехии, Польши, Германии. 20 марта с Пшемышля в Киев будут отправятся пять поездов с украинцами (суммарно почти 3000 пассажиромест). Соответствующая договоренность была достигнута во время переговоров с польской железной дорогой. Таким образом, мы планируем вернуть на родину около 3000 украинцев. Еще почти 9000 граждан вернем авиаперевозками", - рассказал Криклий.

По его словам, только на 19 марта в МИУ запланировано выполнение более 42 авиарейсов. "Многие украинцы прибывают из Египта - там вообще было около 40 000 наших граждан, потому что это, пожалуй, самое популярное направление. Это около 50% всех украинцев, которые в качестве туристов оказались за границей и нуждались в помощи в возвращении", - резюмировал председатель МИУ.

Владислав Криклий отметил, что в последнее время находится на связи в режиме 24/7, чтобы держать руку на пульсе и иметь возможность максимально оперативно реагировать на события. Самые свежие новости по карантину и процессу возвращения украинцев из-за границы он посоветовал читать в его одноименном телеграмм-канале.

В целом с 14 по 18 марта Мининфраструктуры удалось эвакуировать из-за рубежа 44000 украинцев. Они летели специальными нерегулярными рейсами из таких городов, как Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллинн, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон. Самолеты с эвакуированными гражданами принимают в аэропортах Киева, Харькова, Львова и Запорожья. Ожидается, что скоро к ним присоединится и одесский аэропорт.