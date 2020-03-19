Власть игнорирует важный международный опыт в борьбе с коронавирусом, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко считает, что действующая власть игнорирует важный международный опыт в борьбе с коронавирусом. Одним из действенных шагом в борьбе с коронавирусом стало бы обязательное тестирование всех приехавших из-за рубежа в последние 2 недели и тех, кто вернулся в эти дни, но украинская власть не вводит этот механизм.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Во всем мире власти предпринимают защитные и предупредительные меры для сохранения жизни и здоровья людей. С первых дней объявления карантина в Украине вскрылись серьезные недоработки в действиях украинской власти – отсутствуют средства защиты для медработников на местах, нет медоборудования для спасения заболевших, в продаже нет масок и антисептиков, у людей нет возможности пройти тестирование на COVID-19. Практика массового тестирования показала свою эффективность во многих странах, но украинская власть не вводит этот механизм", - сказал Бойко.

"Тесты необходимо сделать доступными для всех граждан и иностранцев, проживающих в Украине. Необходимо разрешить частным клиникам проводить тестирование на коронавирус. Также необходимо обеспечить экспресс-тестами работников аэропортов, железнодорожных вокзалов, чтобы, кроме измерения температуры, все вернувшиеся в Украину могли пройти экспресс-тестирование, учитывая, что 20 и 21 марта ожидаются спецрейсы из Польши. Также защищены должны быть экипажи спецрейсов, бригады медиков, которые работают в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Кроме термометров, у них должны быть экспресс-тесты на коронавирус, специально оборудованные помещения для проверки всех вернувшихся. Людей необходимо обеспечить наборами, которые включают в себя маски и антисептики. Выяснить место и условия их пребывания дома. Предупредить об обязательной самоизоляции и ограничении контактов. У людей должна быть возможность пройти бесплатное тестирование на коронавирус во всех без исключения регионах. Всё это нужно организовать и обеспечить информирование населения. Люди, которые возвращаются в Украину, должны проходить через все необходимые карантинные меры, а не становиться причиной вспышек болезни. И задача власти – сделать все необходимое, чтобы сохранить здоровье и жизни наших граждан", - акцентировал Бойко.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" развернула помощь и поддержку людей в регионах. И требует от власти слаженных и четко организованных действий по защите граждан и экономики, среди которых: наличие необходимых защитных спецсредств и медоборудования, бесперебойное финансирование медработников и медучреждений; сохранение рабочих мест и заработных плат сотрудникам тех предприятий и учреждений, которые отправили людей на карантин; обеспечение социальной помощи наиболее уязвимым категориям граждан – это пенсионеры, одинокие люди и т.д.; антикризисный план мер для поддержки отечественной экономики.