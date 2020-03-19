И.о. начальника одесского ГАСКа Александр Авдеев уверен, что предложенная новым правительством реформа системы контроля городской застройки позволит компаниям безнаказанно нарушать требования законодательства в строительной сфере.

Напомним, на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль предложил президенту Владимиру Зеленскому ликвидировать ГАСИ, поскольку считает эту структуру "клещом, высасывающим деньги застройщиков". Взамен предлагается создать сразу три новых контролирующих органа с четкими раздельными полномочиями. Но это, по мнению А. Авдеева, скорее всего, это только усугубит ситуацию с нынешним произволом некоторых строительных компаний.

Александр Авдеев считает, что из-за угрозы вспышки эпидемии коронавирусной пневмонии, правительство не сможет уделить достаточно внимания строительной реформе и не успеет подготовить все необходимые поправки и утвердить порядок их введения в действие.

"Пока миллионы граждан нашей страны сметают с полок магазинов гречку… незаметно пройдет строительная революция, все значение которой мы сможем оценить намного позже, - пишет Авдеев. - По сути, госорганы поставили на колени перед застройщиками, а инспекторов ГАСИ превратили в статистов".

Речь идет о том, что, хотя решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции уже принято, специальные контролирующие инстанции, которые планировалось запустить в работу на время переходного периода реформы, так и не были созданы. И, по словам главы одесского ГАСК, до того момента, как Кабмин снова возьмется за этот проект, множество недобросовестных застройщиков успеют беспрепятственно получить разрешения на строительство без учета или с нарушением городских планов зонинга.

В то же время, уже будучи проведенной, данная реформа также не принесет никакой пользы, а что более вероятно – сделает украинскую строительную отрасль неконтролируемой. Что может привести к захвата муниципальной земли, застройке зеленых зон или учтенных при городском планировании критически важных для инфраструктуры точек, а кроме того – многочисленным техническим нарушениям в виде надстройки дополнительных этажей и тому подобного.

"Проектные и экспертные организации, как показывает практика, далеко не всегда разрабатывают и согласовывают проекты строительства в соответствии с действующим законодательством. У нас постоянно возникают вопросы в части инженерной защиты, противопожарной безопасности, оценке воздействия на окружающую среду, газоснабжения, конструктивных решений и тому подобное…", - пишет Авдеев, намекая, что проверка соответствия на соответствие плану лишь уже завершенного здания может с тем же успехом не проводиться вообще.

Также такому положению вещей будет способствовать нынешняя ситуация, когда суды после обращения застройщика по поводу якобы несправедливого заключения инспектора зачастую постановляют признать такие претензии необоснованными.

"А с новой реформой застройщики могут еще и привлечь инспектора Государственной инспекции градостроительства, который составил 100%-но достоверные материалы проверки, к персональной имущественной и уголовной ответственности! И вот с такой нависшей и как никогда реальной угрозой – будет ли инспектор на зарплате госслужащего стоять "насмерть" в споре с застройщиком, за которым огромные финансовые возможности и связи?", - пишет Александр Авдеев.