В Голосеевском районе горят склады. Столб дыма виден на другом берегу Киева

В Киеве со стороны проспекта Науки, Демеевка, произошел сильный пожар. По словам местных жителей, на месте пожара находятся старые склады, передают Українські Новини.

В Голосеевском районе в сторону проспекта Науки очевидцы заметили в небе столб черного дыма.

Дым от пожара. Фото: Sergiy Bilyk/Facebok

В Голосеевском районе пожар

По словам местных жителей на этом месте находятся старые склады и свалка с мусором и шинами. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) уже выехала на вызов для ликвидации пожара. На место также прибыли пожарные машины для ликвидации возгорания.