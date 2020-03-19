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19 марта 2020, четверг, 18:20 33
Происшествия 2020-03-19T18:28:17+02:00
Українські Новини
В Голосеевском районе горят склады. Столб дыма виден на другом берегу Киева

В Голосеевском районе горят склады. Столб дыма виден на другом берегу Киева

Таня Войтюк
Киев, Пожар, Демеевская, Голосеевский район, Пожар на складе

В Киеве со стороны проспекта Науки, Демеевка, произошел сильный пожар. По словам местных жителей, на месте пожара находятся старые склады, передают Українські Новини.

В Голосеевском районе в сторону проспекта Науки очевидцы заметили в небе столб черного дыма.

Дым от пожара. Фото: Sergiy Bilyk/FacebokДым от пожара. Фото: Sergiy Bilyk/Facebok

В Голосеевском районе пожарВ Голосеевском районе пожар

По словам местных жителей на этом месте находятся старые склады и свалка с мусором и шинами. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) уже выехала на вызов для ликвидации пожара. На место также прибыли пожарные машины для ликвидации возгорания. 

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