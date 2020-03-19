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  • "Укравтодор" создал картель из пяти компаний-фаворитов, - интервью президента Всеукраинской дорожной ассоциации
19 марта 2020, четверг, 17:49 525
Экономика 2020-03-19T18:09:36+02:00
Українські Новини
"Укравтодор" создал картель из пяти компаний-фаворитов, - интервью президента Всеукраинской дорожной ассоциаци

"Укравтодор" создал картель из пяти компаний-фаворитов, - интервью президента Всеукраинской дорожной ассоциации

Ярина Вацяк
Артем Гриненко. Фото: censor.net
Артем Гриненко. Фото: censor.net

Анализ рынка показывает, что в 2019 году дорожные работы на миллиардные контракты "Укравтодор" поручал проводить пяти компаниям, а в 2020 году "узаконил" свой отбор компаний для проведения строительства и ремонта дорог типовой методикой тендерной документации. Об этом в интервью ЦЕНЗОР.нет рассказал президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко.

"У нас есть анализ рынка, где четко показано, какие компании преимущественно в каких регионах работают и какую долю рынка занимают. И есть аналитика COST, где видно, что дорожные работы четко поделены между 5-6 компаниями на протяжении последних двух лет. Есть территории, куда небольшие компании никогда не могут попасть, а все крупные денежные объекты разделены между несколькими игроками", - отметил в интервью глава ассоциации.

По его словам, новые методические рекомендации "Укравтодора" узаконили ту дискриминацию, что существовала на рынке, и оставили на рынке только пять игроков.

"В 2019 году 155 компаний выиграли тендеры, где сумма тендера - выше 5 млн. гривен. Они выигрывали и выполняли контракты. Но, по нашим подсчетам, из этих 155 компаний смогут участвовать в тендерах по новым правилам в 2020 году только пять-шесть компаний. Дискриминация кроется в технических условиях. Например, есть в методике критерии – подтверждение опыта, подтверждение отзыва от заказчика, наличие техники и заводов, наличие персонала. Этим основным критериям, как они прописаны в новой методике, соответствуют не более шести компаний", - сообщил Артем Гриненко.

Таким образом, по мнению эксперта, "Укравтодор" уже отобрал "фаворитов" для крупного дорожного строительства в 2020 году, оставив "на обочине" более 100 игроков дорожного рынка.

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