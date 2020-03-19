Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище"

Известный украинский бизнесмен и меценат Александр Ярославский первым в Украине объединил ресурсы представителей бизнеса и государственной власти для противодействия эпидемии коронавируса и его последствий в масштабах Харьковского региона. Сегодня в конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel 5*, принадлежащем Ярославскому, прошло плановое заседание регионального антикризисного штаба, который был создан 17 марта. На встречу собрались бизнесмены и лидеры других сфер общественной жизни Харьковщины, которые обсудили вопрос сбора дополнительных (внебюджетных) средств для противодействия эпидемии коронавируса - материально-технической поддержки медицинских учреждений, помощи пенсионерам.

На совещании присутствовали более 60 ключевых бизнес-лидеров и уважаемых людей Харьковщины. Участники встречи рассмотрели оценочную потребность города и области в ресурсах в разрезе статей затрат.

"На поддержку Харьковщины я даю от семьи Ярославских $13 млн.— Это на $10 млн. тест-систем, которые едут из Китая, и уже в понедельник-вторник должны быть в харьковских больницах. Это те $2 млн, о которых я говорил в этот понедельник на Банковой, я переориентировал на наш регион, и мы уже их распределили на закупку масок и медицинского оборудования. Плюс $1 млн., которые я изначально предназначал для Харьковщины. И я готов работать 24 часа в сутки: выражаясь футбольной терминологией, до финального свистка – пока мы не сотрем коронавирус в порошок", — сказал Ярославский, который первым сделал личный взнос на эти цели. Крупное пожертвование сделал бизнесмен, харьковчанин Павел Фукс - $560 тыс. руководители промышленных предприятий сообщили о закупках аппаратов искусственной вентиляции легких. Личные взносы в размере по 100 тыс. грн. сделали ректор Харьковского университета им. Каразина Виль Бакиров и университета городского хозяйства Владимир Бабаев. Остальные участники совещания должны завтра определиться со степенью своего финансового участия в защите региона от коронавируса.

Ранее городская власть и облсовет, а также вузы и студенты уже публично заявили о поддержке работы штаба во главе с Ярославским, и призывают координировать с ним свои действия. "Призываем депутатов местных советов, общественные организации, активистов волонтерского движения, представителей бизнеса, всех неравнодушных граждан поддерживать связь с региональным антикризисным штабом, который возглавляет почетный гражданин Харьковской области Александр Ярославский", — сделал заявление глава Харьковского областного совета Сергей Чернов. "Это не одноразовый, это объединительный штаб. Сейчас мы объединились перед вызовом коронавируса, а дальше будем смотреть", — сказал Геннадий Кернес, мэр Харькова.

В то же время, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер не появился на сегодняшней встрече в антикризисном штабе, прислал заместителя. Мэр Харькова так оценил этот факт "Люди пришли на клич Ярославского и Кернеса, чтобы бороться с коронавирусом. Губернатор не в счет. Он не пришел, хотя обещал и пригласить людей". А Александр Ярославский поблагодарил "уважаемых харьковчан, которые откликнулись на наше предложение, пришли и оторвут от своих семей средства, чтобы помочь Харькову. Не заменят собой бюджет Харькова и области, а помогут дополнительно в борьбе с коронавирусом". И также подчеркнул: "Нас осталось двое с Геннадием Адольфовичем. Я просто поражен такому губернатору – договаривались сегодня на 13.00, а он время не нашел. Считаю, что наша область ничем не провинилась иметь такое позорище. Я приложу все усилия, буду просить всех, чтоб у нас был достойный партнер в регионе".

Что касается лидеров других сфер общественной жизни, то в официальном обращении председателя совета ректоров харьковских вузов, профессора Виля Бакирова и президента Харьковского университетского консорциума, профессора Людмилы Беловой сказано: "На Харьковщине создан антикризисный штаб, который возглавил Александр Ярославский. Просим связаться со штабом и предложить возможную помощь волонтерами, средствами дезинфекции, другими необходимыми материалами, транспортными средствами и т.д.", — сказано. После этого студенты Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова записали специальное видео, в котором призвали молодежь и жителей города присоединиться к работе антикризисного штаба для оказания волонтерской помощи тем, кому она может понадобиться в период эпидемии.

Напомним, что в Китай вылетит президентский борт Владимира Зеленского, чтобы доставить в Украину тест-системы для диагностики коронавируса на общую сумму $80 млн, поставку которых организовали Александр Ярославский и его друг, китайский миллиардер Джек Ма. Этой партии тестов достаточно на 1 млн чел., из них тесты на 200 тыс. чел. будут направлены на Харьковщину.

Харьковский антикризисный штаб под руководством Александра Ярославского создан по итогам совещания власти и крупного бизнеса в Офисе Президента 16 марта. Он осуществляет координацию работы по дополнительной (сверх выделенных государством средств) финансовой поддержке мероприятий, направленных на защиту жителей Харьковского региона от эпидемии короновируса.