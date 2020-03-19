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19 марта 2020, четверг, 14:29 1313
Бизнес 2020-03-19T14:29:24+02:00
Українські Новини
Салтовский мясокомбинат приостановил поставки свежего мяса посредникам

Салтовский мясокомбинат приостановил поставки свежего мяса посредникам

Павел Твердохлиб
Салтовский мясокомбинат, Михаил Бондаренко, Мясопереработка
Фирменные магазины Салтовского мясокомбината. Фото из открытых источников
Фирменные магазины Салтовского мясокомбината. Фото из открытых источников

Салтовский мясокомбинат (г. Харьков) заявил о резком росте спроса на продукцию, жалобах на отсутствие свежего мяса в супермаркетах и на рынках. В сообщении предприятия указывается, что из-за дефицита имеет место значительный скачок цен на мясо в торговых точках. В связи с ситуацией, предприятие временно приостанавливает поставки свежего мяса посредникам, чтобы обеспечить бесперебойную работу фирменных магазинов.

"Участились случаи неадекватного, преступного роста цен на нашу продукцию на рынках и в торговых точках", – заявил директор Салтовского мясокомбината Михаил Бондаренко.

Кроме временной приостановки поставок посредникам, мясокомбинат начиная с 20 марта 2020 года увеличит объем производства в 1,5 раза. Весь объем производства будет направлен на 600 магазинов фирменной сети.

"Мы не вводим лимиты на продажу в одни руки. С сегодняшнего дня наши производственные мощности работают в полную силу, а логистика готова к увеличению частоты поставок", – подчеркнул Бондаренко.

Справка

Салтовский мясокомбинат – одно из самых больших предприятий в области мясопереработки, производства колбас и мясных деликатесов Украины. Фирменная сеть формата "у дома" насчитывает более 600 магазинов в Киеве, Харькове, Днипре, Кривом роге, Запорожье, Полтаве, Каменском, Никополе, Миргороде, Чернигове, Бердянске.

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