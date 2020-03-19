В ЕС зарегистрировано 37 лекарств АО "Фармак", еще 7 находится на регистрации

В Европейском Союзе зарегистрировано 37 лекарств крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) , еще 7 лекарств находится на регистрации.

Об этом говорится в статье "Экспортные горизонты для украинских лекарств" на сайте издания "Экономическая правда".

"В ЕС зарегистрировано 37 лекарственных средств "Фармака". Еще семь находится на регистрации. Компания будет фокусировать внимание на странах Азии, Латинской и Северной Америки, ЕС. Мы проходим инспекцию FDA, чтобы выйти на рынок США. Наша стратегическая цель - увеличить экспорт до 40% в структуре продаж ", - отметил исполнительный директор АО "Фармак" Владимир Костюк.

В статье отмечается, что экспорт компании "Фармак" в 2019 году составил 1,417 млрд гривен или 22,6% от общих продаж, при этом компания поставляла продукцию в 28стран мира.

Сейчас "Фармак" планирует существенно расширить присутствие в ЕС и выйти на рынок США.

"Фармак" более 20 лет работает на рынках ЕС, в частности, Польши, Болгарии, Латвии, Литвы, Венгрии, Великобритании, Германии и Словакии, а также на рынке Австралии.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.