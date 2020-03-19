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19 марта 2020, четверг, 11:25 2445
Общество 2020-03-19T11:26:13+02:00
Українські Новини
Кононенко покупает оборудование двум больницам на округе, где проиграл выборы "Слуге народа"

Кононенко покупает оборудование двум больницам на округе, где проиграл выборы "Слуге народа"

Ирина Дорофейчук
Медицина, Вирус, Пандемия, Васильков, Обухов, Коронавирус, Игорь Кононенко, Александр Дубинский
Игорь Кононенко. Фото: Українське Фото
Игорь Кононенко. Фото: Українське Фото

Обуховская и Васильковская центральные районные больницы получат медицинское оборудование. Несколько десятков пульсоксиметров, кислородные концентраторы и газово-электролитный анализатор закупит Игорь Кононенко, народный депутат VIII созыва. Об этом Кононенко сообщил вчера на своей странице в Facebook.

В течение нескольких дней в Васильковскую районную больницу будет доставлено газово-электролитный анализатор GEM Premier-3500 и 10 пульсоксиметров SHO-6002. Медучреждение в Обухове получит также 10 пульсоксиметров SHO-6002.

Кроме этого, до конца этой недели в больницы будет доставлено необходимое количество кислородных концентраторов. Всего - 13 аппаратов.

Список критически важного оборудования был сформирован главными врачами Васильковской и Обуховской ЦРБ - Лидией Пацало и Игорем Беличенко соответственно.

По информации "Большого Киева", цена GEM Premier-3500 составляет около 412 тысяч гривен. А за 20 пульсоксиметров Кононенко должен был заплатить порядка 300 тысяч гривен.

Игорь Кононенко - народный депутат VIII созыва. На досрочных выборах в Верховную Раду он баллотировался по 94 округу, в который, в частности, входят Васильковский и Обуховский районы. Кононенко проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Александру Дубинскому.

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