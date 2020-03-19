Кононенко покупает оборудование двум больницам на округе, где проиграл выборы "Слуге народа"

Обуховская и Васильковская центральные районные больницы получат медицинское оборудование. Несколько десятков пульсоксиметров, кислородные концентраторы и газово-электролитный анализатор закупит Игорь Кононенко, народный депутат VIII созыва. Об этом Кононенко сообщил вчера на своей странице в Facebook.

В течение нескольких дней в Васильковскую районную больницу будет доставлено газово-электролитный анализатор GEM Premier-3500 и 10 пульсоксиметров SHO-6002. Медучреждение в Обухове получит также 10 пульсоксиметров SHO-6002.

Кроме этого, до конца этой недели в больницы будет доставлено необходимое количество кислородных концентраторов. Всего - 13 аппаратов.

Список критически важного оборудования был сформирован главными врачами Васильковской и Обуховской ЦРБ - Лидией Пацало и Игорем Беличенко соответственно.

По информации "Большого Киева", цена GEM Premier-3500 составляет около 412 тысяч гривен. А за 20 пульсоксиметров Кононенко должен был заплатить порядка 300 тысяч гривен.

Игорь Кононенко - народный депутат VIII созыва. На досрочных выборах в Верховную Раду он баллотировался по 94 округу, в который, в частности, входят Васильковский и Обуховский районы. Кононенко проиграл кандидату от партии "Слуга народа" Александру Дубинскому.