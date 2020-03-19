Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ

Новоназначенная временная руководитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения 35-летняя Екатерина Павлова является фигуранткой расследования НАБУ о продаже должностей. Об этом говорится в материале "Главкома" "Берегиня Чернобыля". Кто на самом деле теперь руководит Зоной отчуждения".

Отмечается, что в течение последних двух лет Павлова руководила отделом международного сотрудничества и пиара Госагентства. В прошлом году она дважды - в ноябре и в декабре - приняла участие в конкурсе на должность председателя Госагентства.

В статье говорится о том, что как раз в ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро открыло производство о подкупе работника Офиса президента для содействия назначению на должность председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"В производстве, это следует из обнародованных документов, Павлова фигурирует как заинтересованое в назначении лицо, а две ее влияные подруги - директор департамента доступа к публичной информации Офиса президента Светлана Кондзеля и бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая - как заинтересованные в получении неправомерной выгоды в размере $200 тыс. за содействие в таком назначении", - сообщается в материале.

"Главком" пишет, что обеих подруг Павловой задерживало НАБУ, но будущее этого ведомства сейчас в тумане, поэтому есть опасность, что это производство так и не будет доведено до суда. В то же время, Павлова продолжает руководить стратегическим ведомством.

В статье отмечается, что новое правительство может назначить нового "и.о." к проведению нового конкурса, поскольку у Павловой вскоре истекает ее "временный" срок.

"В целом "кейс" Павловой еще раз подтвердил, что конкурсные отборы, которые считались панацеей, себя дискредитировали. Их можно останавливать и отменять, объявлять по-новому, пока выбор не будет сделан в пользу нужных персон. Или назначать вне конкурса неопытных "и.о.", которые в своем подвешенном статусе будут выполнять прихоти "старших товарищей", - заключает автор материала.