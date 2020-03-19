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19 марта 2020, четверг, 06:33 57 Документ
Спорт 2020-03-19T06:33:01+02:00
Українські Новини
Минкультмолодьспорта не знает, как Павелко проголосовал за проведение Суперкубка УЕФА по футболу в РФ

Минкультмолодьспорта не знает, как Павелко проголосовал за проведение Суперкубка УЕФА по футболу в РФ

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, УЕФА, Казань, Министерство культуры, Павелко Андрей, Украинская ассоциация футбола, УАФ, Украина-РФ, Григорий Мамка, молодежи и спорта Украины, МКМС
Андрей Павелко Фото: Facebook
Андрей Павелко Фото: Facebook

В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины затруднились с ответом от том, как именно президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в ходе рабочей встречи членов Исполнительного комитета УЕФА проголосовал по вопросу проведения в российской Казани Суперкубка УЕФА по футболу. Об этом можно сделать вывод из официального ответа на информационный запрос Информационного агентства Українські Новини, полученного из Минкультмолодьспорта.

Напомним, 2 марта в Амстердаме состоялась рабочая встреча Исполнительного комитета УЕФА, в которой принял участие и президент УАФ Андрей Павелко. На заседании было принято ряд решений, в частности, о том, что очередной Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций состоится в 2021 году в белорусском Минске.

Исполком также утвердил места, где пройдут финалы клубных турниров УЕФА. В частности, и матч за Суперкубок УЄФА-2023. В соответствии с принятым решение он состоится на стадионе "Казань Арена", в городе Казань, Россия.

По информации телеграмм-канала "Динамо Киев Inside", в числе единогласно проголосовавших за это решение членов Исполкома УЕФА, был и глава УАФ Андрей Павелко. Впрочем, в соответствующей информации официального портала Украинской ассоциации футбола об этом сообщено не было.

Как сообщили Українським Новинам в Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины, "МКМС делегировало УАФ, которая имеет статус национальной федерации, полномочия по развитию футбола в Украине и исключительное право представлять этот вид спорта в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и Европейском союзе футбольных ассоциаций (УЕФА) на правах коллективного членства.", - говорится в документе Минкультмолодьспорта.

При этом, в тексте данного ответа отмечено, что Министерство не принимало участия в формировании делегации на встречу Исполнительного комитета УЕФА, где и рассматривался вопрос о месте проведения матча за Суперкубок УЕФА-2023.

"Официальной информации об итогах голосования по затронутому вами (ИА "Українські Новини", - ред) вопросу МКМС не имеет", - резюмировано в ответе на информационный запрос редакции.

Как сообщали Українські Новини, уголовные производства против президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко не расследуются. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Григорий Мамка в эфире телеканала "112 Украина". В то же время, добавил Мамка, в феврале расследование коррупции Павелко немного активизировалось.

"За последний месяц расследование немного активизировалось, для того чтобы все-таки сказать людям, были хищения средств или не были. Но результат будет зависеть от генерального прокурора Украины: пока он не возьмет в ручном режиме контроль над каждым уголовным производством, ситуация не изменится в лучшую сторону", - сказал парламентарий.

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