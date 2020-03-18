Политические силы должны объединиться ради преодоления кризиса, - Новинский

Народный депутат Вадим Новинский считает, что Украина столкнулась с очень серьезными вызовами и политические силы должны объединиться ради преодоления кризиса.

Об этом идет речь в открытом обращении члена Комитета ВРУ по правам человека и реинтеграции Донбасса Вадима Новинского, которое опубликовано в Facebook.

Как отмечает в обращении Вадим Новинский, тяжелая ситуация в стране и в мире, сложившаяся вследствие пандемии коронавируса Covid-19, требует консолидации общества.

"Украина столкнулась с вызовами, которые могут серьезно осложнить экономическую и социальную ситуацию на долгие годы вперед. На сегодняшний день страна испытывает на себе действие максимального количества негативных факторов: войны, пандемии коронавируса, глобального падения финансовых и сырьевых рынков, неэффективности государственной системы. Сегодня необходимо предпринять шаги, направленные на обеспечение единства внутри страны. Политические партии должны забыть о своих противоречиях. Распри и ненависть должны уступить место солидарности граждан перед лицом более серьезных и страшных проблем", - пишет Вадим Новинский.

Он отмечает, что сегодня страну должны объединить три приоритета, каждый из которых – важен и самоценен.

"Первый - это люди, их здоровье и личная безопасность в условиях пандемии коронавируса. Каждый из нас должен ответственно подойти ко всем рекомендациям Министерства здравоохранения Украины, самодисциплина – это лучшее средство от распространения пандемии. Второй – восстановление стабильной экономики, максимальная защита граждан от последствий кризиса и безработицы. Необходимо прекратить масштабное финансирование войны и перенаправить доходы бюджета на поддержку слабозащищенных слоев населения. Третий – мир, защита жизней наших соотечественников в новых критических обстоятельствах", - добавил парламентарий.

По мнению Вадима Новинского, сегодня каждый, в независимости от должности и достатка, должен сделать свой посильный вклад, в то, чтобы Украина прошла эти времена турбулентности достойно.

Он призвал украинскую власть защитить от коронавируса жителей оккупированных территорий и населенных пунктов вблизи линии разграничения.

"Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы минимизировать негативные последствия, особенно для тех людей, которые остро нуждаются в заботе и входят в основную группу риска: пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Я обращаюсь к Президенту, правительству, коллегам из Верховной Рады. Мы не должны забывать о людях на временно неподконтрольных территориях. Там - в Донецке, Луганске, Горловке, Макеевке - живут такие же граждане Украины, и в недалеком будущем нам вместе предстоит строить единую страну", - заявил Вадим Новинский.

В качестве первоочередной помощи народный депутат предложил организовать поставку гуманитарного груза для жителей оккупированных территорий.

"Мы должны направить гуманитарную и медицинскую помощь за линию разграничения. Необходимо объединить возможности власти и предпринимателей. Никто не имеет права самоустраняться, обособляться, проявлять свой политический эгоизм. От наших совместных действий и консолидации усилий, от способности перешагнуть через мелочные обиды и противоречия зависят не только жизнь и благосостояние наших граждан, но и само будущее Украины", - резюмировал парламентарий.

Напомним, 16 марта 2020 года Вадим Новинский зарегистрировал в парламенте проект постановления о специальной помощи жителям неподконтрольных территорий Донбасса на время карантина из-за коронавируса