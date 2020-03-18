Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Павленко, комментируя увольнение санитарки в Радомышле (Житомирская область), которая отказалась мыть палату больницы после смерти от коронавируса больной без предоставления спецодежды и средств индивидуальной защиты, заявил, что отсутствие у медицинского персонала индивидуальных средств защиты от вируса является недопустимым.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Стало известно, что в Радомышле уволили санитарку, за отказ мыть палату без защитного костюма, где находилась умершая от коронавируса женщина. При этом, санитарка воспитывает ребенка с инвалидностью. Такая безответственная и возмутительная позиция руководства лечебного заведения обязана получить оценку правоохранителей, как попытка нанесения умышленной угрозы жизни и здоровью человека. Мы требуем восстановить уволенную женщину на работе и принести ей извинения. Наша организация на местах ставит это на личный контроль", - сказал Павленко.

Народный депутат подчеркнул, что отсутствие средств защиты у медицинского персонала, который находится на передовой борьбы с коронавирусом – это показательная оценка проводимой медицинской реформы, уничтожающей отечественную медицину.

"Отсутствие средств защиты у медперсонала, который напрямую сталкивается с зараженными коронавирусом, от которого страдает весь мир – это результат бесчеловечной и бездарной медреформы. На сегодняшний день это говорит о неготовности, прежде всего на местах, противостоять смертельной угрозе. Под давлением ОПЗЖ парламентом были приняты наши предложения по социальной защите людей и экономики. Власть ввела карантинные меры, но при этом не решен ни один вопрос ни с перевозками людей, ни с финансированием на местах, по-прежнему в Украине нет масок и защитных средств. Не хватает медсестер и санитарок, не обеспечена их защита. "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова в любое время собраться на внеочередное заседания парламента. Но не для того, чтобы открыть путь к распродаже земли, а чтобы принимать нужные стране и людям законы", - резюмировал Юрий Павленко.