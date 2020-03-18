"Дарница" перевела сотрудников офиса на дистанционный режим работы

Фармацевтическая компания "Дарница" продолжает обеспечивать украинцев всеми необходимыми медикаментами. Однако в связи с карантином сотрудники офиса переведены на дистанционный режим работы.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Ответственность - это одна из четырех ценностей "Дарницы". Мы ответственны перед нашими сотрудниками и поэтому офис компании переходит на дистанционный режим работы. В то же время, мы ответственны перед пациентами. Лекарства, которые производит "Дарница", ежедневно помогают украинцам и спасают их жизни. Понимая это, мы сделали все необходимое, чтобы наше производство продолжило работу. Мы обеспечили защиту наших сотрудников (согласно рекомендациям Минздрава и ВОЗ) во время работы и позаботились об их безопасном передвижении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "Дарница" в своей ответственности солидарна с врачами. Поэтому компания продолжает производить качественные, эффективные и доступные препараты в соответствии с требованиями стандарта GMP.

Напомним, что фармацевтическая компания "Дарница" совместно с семейным фондом Zagoriy Foundation передали 3 аппарата искусственной вентиляции легких в Киевскую больницу скорой помощи, поскольку именно этих аппаратов, по опыту других стран, не хватает в период эпидемии Covid-19. Оборудование Vela производства компании Viasys (США) обеспечивает искусственную вентиляцию легких больным, которые находятся в тяжелом и критическом состоянии.

Фармкомпания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициарами фармкомпании "Дарница" является семья Загорий.