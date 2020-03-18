С такими темпами расходов резервов Нацбанка мы получим неконтролируемый обвал на валютном рынке, - Левочкин

Народный депутат от Оппозиционной платформы - за життя Сергей Левочкин прокомментировал ситуацию в экономике, складывающуюся из-за девальвации гривны, информирует персональный портал политика.

"Обесценивание национальной валюты ускоряется. За пять рабочих дней в период с 10 по 16 марта официальный курс гривны по отношению к доллару снизился на 1,78 грн или 6,7% своей стоимости по отношению к доллару, причём в первый день начавшейся недели курс просел почти на 2%. На наличном рынке и вовсе паника: доллар продается почти по 29 гривен, то есть обесценивание гривны составляет более 10%. При этом на валютные интервенции для сглаживания колебаний на межбанке Нацбанк, без особого результата, с начала марта израсходовал 1,3 млрд долларов или 5% от ЗВР на начало текущего месяца. Такими темпами это вопрос времени, когда мы получим неконтролируемый обвал на валютном рынке, который запустит долговой и банковский кризис", - заявил политик.

Он объяснил, что девальвация гривны началась как реакция на небольшой отток капитала нерезидентов с рынка ОВГЗ, продолжилась из-за обвала цен на нефть и паники на мировых финансовых рынках (за последние 3 недели европейские и американские фондовые рынки потеряли 25-35%) и теперь усиливается на фоне невнятной реакции экономического и монетарного блока власти на разворачивающийся мировой финансовый кризис.

"Сейчас бизнес, инвесторы и население хотят услышать от власти не заверения о том, что украинская экономика лучше готова к кризису, чем в 2008 или в 2014 году, а вместе с разворачиванием карантинных мер видеть конкретный план антикризисных мероприятий по поддержке финансовой системы, экспортеров, промышленности и транспорта, малого и среднего бизнеса, населения. Отсутствие такого плана и регулярных коммуникаций со стороны правительства и НБУ, объясняющих свои действия и планы, увеличивает неопределённость, усиливает отток капитала и подрывает доверие к гривне", - сказал народный депутат.

Политик напомнил, что фракция Оппозиционной платформы - За життя разработала пакет антикризисных мероприятий, направленных на стабилизацию экономики.

"Вместо трудовой или земельной реформы необходимо принимать безотлагательные меры по сдерживанию экономического кризиса, предлагать пути социальной защиты граждан в условиях карантина, вносить соответствующие изменения в бюджет, прорабатывать вопросы реструктуризации госдолга и поддержки банковского сектора. В отличие от земельной реформы, это те вопросы, которые действительно объединят сегодня весь парламент и народ Украины перед лицом надвигающейся эпидемии и кризиса", - резюмировал Сергей Левочкин.