Правительство обязано передать на места финансирование, а не только обязанности по борьбе с коронавирусом, - Бойко

Правительство обязано передать на места финансирование, а не только обязанности по борьбе с коронавирусом, - Б

"Правительство обязано передать на места финансирование, а не только обязанности по борьбе с коронавирусом." Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы – За життя Юрий Бойко, комментируя первоочередные меры, которые необходимы для поддержки громад и регионов в условиях карантинаЮ информирует портал zagittya.com.ua..

"Парламент принял ряд инициатив, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса, поддержки экономики и защиты граждан. Но работа должна быть продолжена. В первую очередь необходимо принять меры для поддержки громад и регионов. Именно на местах сейчас возникнут самые большие вызовы и риски. Обеспечение работы больниц, поликлиник, врачей, младшего медперсонала, решение социальных проблем населения, непосредственная помощь людям – всё это ляжет на плечи местной власти", – подчеркнул политик.

По словам Юрия Бойко, необходимо обеспечить полноценное и своевременное перечисление всех бюджетных средств на места.

"Государство не имеет права сегодня устраняться от проблем громад и регионов. Необходимо не продавать землю, а ускорить её передачу отдельным территориальным общинам, где этот процесс еще не завершен. Также важно компенсировать доходы, которые потеряли местные бюджеты в связи с временной отменой налогов на коммерческую недвижимость и землю. И внести изменения в Госбюджет, чтобы увеличить субсидии регионам для укрепления системы здравоохранения и социальной защиты на местах", – считает Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко акцентировал, что в условиях недофинансирования медицинских программ местные бюджеты должны получить от центральной власти поддержку адекватную ситуации.

"В условиях критического недофинансирования программы медицинских госгарантий на 25 млрд грн. дополнительные потери в 15 млрд грн. не позволят местной власти эффективно бороться с вирусом. Для того чтобы успешно противостоять эпидемии и обеспечить четкое выполнение карантинных мероприятий, деньги необходимо направить на места", – подчеркнул Сопредседатель оппозиционной фракции.

Напомним, Оппозиционная платформа – За життя первой подготовила пакет предложений по превентивным мерам, чтобы противостоять эпидемии, социальной поддержке людей и уменьшению негативных последствий для бизнеса. Часть этих предложений 17 марта была проголосована парламентом.